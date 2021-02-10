澳门启动接种国产新冠疫苗 贺一诚接种第一针

澳门9日于仁伯爵综合医院急诊大楼启动接种国产新冠疫苗，特区行政长官贺一诚出席接种启动仪式并率先接种第一针。

随后，澳门特区政府经济财政司司长李伟农、保安司司长黄少泽、社会文化司司长欧阳瑜、卫生局局长李展润等官员陆续接种疫苗。治安警察、海关、酒店、机场及医护人员等部分前线抗疫人员、高职业暴露的人群代表也在当日接种。间隔3至4星期后，当日接种人员还将接种第二剂疫苗。

欧阳瑜在接种启动仪式上表示，行政长官带领各主要官员率先接种，是用行动向各位市民说明特区政府对疫苗的信心，希望广大市民能够响应政府的呼吁，保护自己，保障家人，守护澳门，踊跃接种。

据介绍，澳门特区获分配50万剂国药集团新型冠状病毒灭活疫苗，首批10万剂已于2月6日运抵澳门，余下40万剂亦将陆续抵澳，预计可满足现阶段市民对疫苗接种的需求。

贺一诚在接种疫苗后表示，中央对澳门的大力支持，大家可以看到。接种疫苗没有不良反应。他呼吁市民做好防疫工作，特区政府以保障居民生命和健康为首位，有健康环境，经济自然会恢复。

记者在现场看到，澳门仁伯爵综合医院急诊大楼已挂上“卫生局新冠疫苗——24小时门诊接种站”的标志牌。现场张贴着写有“为人为己，请踊跃接种新型冠状病毒疫苗”的海报，扫描海报上的二维码即可预约接种。

当天接种疫苗的澳门航空机长古永雄告诉记者，自己自愿报名接种，首先是出于工作需要。疫情对航空业影响很大，一线人员接种，可以更有效保障旅客安全。

澳门新型冠状病毒感染应变协调中心8日表示，澳门新冠疫苗接种预约系统于8日下午5时全面开放给前线人员及三类优先接种人群预约。

三类优先接种人群包括前线医护人员、前线保安部队人员以及高职业暴露人群，包括教职员工、院舍职工、航空人员或有需要前往外地人士等。第二阶段从9日中午12时起，全体澳门居民可开始预约。据新华社澳门2月9日电