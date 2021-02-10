今年过年都有哪些新特色？

就地过年倡议下，人员流动减少了，年货市场却依然火爆。消费者今年更青睐哪些年货？年夜饭怎么解决？物流快递能否跟得上？《工人日报》记者近日进行了采访。

网上“年货节”年味十足

红酒、烤箱、牛肉、坚果……打开郑丽云的购物清单，记者发现在几天的时间里，她采购了2000多元的物品，包括各种食物、饮料和电器。“这些都是我在网上买的年货，虽然买得挺多，但很划算。”

郑丽云表示，她跟丈夫在北京工作已经5年了，这是他们第一次留在北京过年，以前都是回老家过年。

1月20日，在商务部等部门的指导下，为期30天的“2021全国网上年货节”拉开帷幕，掀起一股消费热潮。网上“年货节”之所以受到广泛关注，除了各种优惠福利，还有一个重要原因是它年味十足。商务部电子商务司司长骞芳莉介绍说，活动推出凸显传统节日特色的网上服务功能，比如在网上打造年味十足的“买年货”“赶大集”“云餐厅”“云拜年”等特色活动；联动中华老字号等优质餐饮企业，提供年夜饭、寿喜宴等餐饮配送到家服务；推出“春节不打烊”“春节也送货”等配套服务。

那么，什么才是最受“剁手党”们青睐的年货呢？拼多多发布的年货榜单显示，坚果礼盒类仍占据美味食品主导地位，代表“故乡味道”的螺蛳粉等家乡好货销量大幅增长。

年夜饭可配送

除了购置年货，年夜饭也是每年春节的必选项。

“我和丈夫都厨艺不佳，平日也很少做饭，每年春节回山东老家都是父母做饭。今年我们打算在网上订一家能送年夜饭上门的饭店。”家住房山的徐德今说。

上海市民杜子健则更倾向于在电商平台上购买半成品菜。日前，他在网上购买了羊蝎子、毛血旺、佛跳墙等半成品菜。“食材是真空包装的，配有汤底包、调料包，还附了制作说明书，按照步骤加工即可，省去了不少动手环节，很方便。”

某外卖平台数据显示，进入腊月以来，“年夜饭”搜索量同比上涨4倍。该平台年夜饭项目负责人表示，在就地过年的新形势下，半成品年夜饭及1~2人份套餐，将能更好满足一二线城市年轻消费者的需求。

洋货能进村，土货能进城

36岁的邢中汉在北京打拼已有十几年，不仅在北京买了房子，还把孩子接到北京上了学。“我老家在吉林长春，每年过年都回去，今年不回去了。”

邢中汉表示，在北京工作的长春人挺多，他的微信里老乡群有20多个，一多半都不回老家过年了。“自打说了不回去，父母很快就寄来了一些家乡特产，我也买了一些北京特产寄给他们。”

北京市朝阳区磨房北里社区的顺丰快递员反映，近段时间揽收从北京发往外地省份的特产类年货数量增多了。京东大数据显示，今年1月份以来，从北京市发出的异地订单量同比增长了52%。

“洋货进村，土货进城”成为2021年春节的一个现象。国家邮政局市场监管司副司长边作栋介绍说，今年不少快递企业加大“春节不打烊”力度，春节期间可以在更多城市提供寄递服务。企业还积极响应各地就地过年的号召，为留守快递员提供激励政策和生活福利。

“目前，全行业正在稳妥有序组织做好疫苗接种工作，作为重点人群之一，快递员的健康将得到更好的保障。”边作栋说。