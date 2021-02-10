北京市疾控中心：返乡返岗建议错峰避峰

2月9日，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市疾控中心副主任庞星火发布春节假期健康提示，鼓励市民春运期间错峰、避峰返乡返岗。

市疾控中心提示市民减少外出，非必要不出京、非必要不出境，建议在京过春节，减少人员流动，减少旅途风险；确实需要出行的，要提前查询居住、旅行目的地相关隔离防疫、核酸检测政策；鼓励春运期间错峰、避峰返乡返岗。

市民出行要提前做好行程规划，备好充足的口罩、免洗手消毒剂等防护物资，备好预防感冒、腹泻、晕车等药品，慢病患者随身携带常用药品；尽量避开热门景点，实行预约出行，错峰出行。出行要做好健康防护，科学佩戴口罩、勤洗手、保持安全社交距离；配合铁路、民航、客运等交通部门检查、测温验码工作；候机候车时，尽量不在人多拥挤、空气污浊的密闭场所久留，选择在空气流通的地方等候。（记者 孙乐琪）