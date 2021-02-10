大型商业综合体如何安全过年

今年春节各地倡导“就地过年”，大型城市、特大型城市将有几百万甚至上千万人留下来，当地的大型商业综合体即将迎来新的消费高峰。大型商业综合体功能复杂、业态多样、人流密集，一旦发生火灾或紧急状况，后果不堪设想。目前，大型商业综合体存在哪些风险隐患？怎样保障安全运行？记者调查发现，大型商业综合体风险隐患种类繁多，不仅需要商户及监管部门严查隐患、加强管理，更需要大家提高安全防范意识，防患于未然。

伴随着我国城市化进程的加快，全国各地涌现出一批大型商业综合体，不仅丰富了百姓日常生活，也促进了消费，拉动了经济增长。特别是今年春节各地提倡“就地过年”，大型城市、特大型城市中商业综合体即将迎来新的人流高峰。

但与此同时，更应该注意到，大型商业综合体功能复杂、业态多样、人流密集，一旦发生火灾或紧急状况，极易造成伤亡和财产损失，影响城市公共安全和社会稳定。当前，我国大型商业综合体主要存在哪些风险隐患？应对突发火灾处置能力是否到位？如何保障安全运行？记者近日随北京市朝阳区消防救援支队执法检查队伍走访了几家大型商业综合体。

风险隐患种类繁多

提起大型商业综合体，大家马上会联想到琳琅满目的商品、垂涎欲滴的美食，还有种类繁多的娱乐设施……当我们尽情地“买买买”“玩玩玩”时，是否关注了商场的安全问题，是否想过一旦发生危险，如何逃生？记者在跟随执法检查时发现，大型商业综合体的风险隐患主要有以下几类。

一类是消防栓的设置不符合消防规范。在位于望京的一处大型商业综合体外，当执法人员掀开地面的消防井盖时，中国消防协会的消防专家王欣一眼就看出了其中的问题。“消防井下方的消火栓深度不能距地面超过40厘米，这个显然太深了，不符合设计标准。一旦发生火灾，会对消防员取水造成影响，耽误救援时间。”

另一类是喷淋设备在设计和使用中沦为摆设。比如，一些综合体内部运用隐蔽式洒水喷头，墙顶上只能看到一个圆形的盖板，有火灾时，盖板自动脱落，里面的喷淋设备自动下降到墙体外然后喷水。这类喷头安装时如果不规范或者年久失修，任何一处卡住都会造成喷淋设备无法达到预定点位进行喷水。

走访过程中，记者发现许多喷淋设备沦为摆设。朝阳消防支队工程师李瑛琦介绍，在楼内，喷淋是解决火灾最直接最有效的救护手段，如果喷淋设备有问题，火灾很可能快速蔓延，后果不堪设想。

还有一类是存在电气火灾隐患。据国家能源局公布的数据，2020年因违反电气安装使用规定引发的火灾共8.5万起，占火灾总数的33.6%。执法队伍成员、高级电气技师孟凡军向记者介绍，大型商业综合体在用电高峰时段，通常会超负荷用电，容易引发电气火灾。商场在举办活动时，会临时搭建舞台、灯光等设备，用电不规范也很容易引起事故。

此外，记者还发现一些比较普遍而且难以管理的细节问题。比如，楼内员工吸烟，消防栓、消防通道被堵，逃生通道标识不明显、未采用斜坡等。这些问题看似琐碎，但往往是引发灾难的罪魁祸首。

定期排查严防死角

大型商业综合体内商户数量众多，如何排查安全隐患保障整体安全？商户、物业和消防部门各自承担着什么职责？在跟随执法检查中，记者了解到，物业单位作为商场的管理部门，要对每一家商户的安全进行定期检查，排除隐患。而消防部门作为上级执法单位，一般每年会组织2次以上大型检查，通知有问题的商户限期整改。

位于朝阳公园附近的蓝色港湾，使用面积15万平方米，由17个小楼组成，瞬时人流量最高达2万多人。其物业安管部负责人林峥告诉记者，商场主要的安全风险来自于三方面：用火不慎、操作不当、人为过失。如果日常检查管理不到位，容易埋下风险隐患。“以餐饮商户为例，最大的隐患点在烟道，因为爆炒容易引燃烟道中的残渣。我们定期请第三方机构来将商场内所有餐饮商户的烟道统一检查，如果油污过多，会责令整改，改完之后再检测，直到达标。”林峥说。

望京SOHO有三栋主楼，总面积达52万平方米，风险点多，管控难度较大。其安管部负责人郑保安告诉记者，针对餐饮商户，安保部门工作人员每日都会对后厨进行消防安全检查。春节前，已进行消防安全综合检查3次，写字楼入户消防检查1次，全面检查700多家公司，尽可能排除各项隐患。

应急管理部消防救援局有关负责人介绍，自2020年11月起，全国消防救援部门开展了大型商业综合体消防安全专项检查整治工作，部署各地组织辖区商业综合体开展安全自查、分类培训、设施维保、电气检查等七项活动，进一步提升大型商业综合体消防安全管理水平，整治消防安全隐患，健全完善消防安全长效管理机制。

提高意识防患未然

大型商业综合体是城市火灾防控“重中之重”，也是应急灭火救援“难中之难”。当前，我国有3万平方米以上的商业综合体5736家，业态多样化，不仅包括购物、餐饮、娱乐，还包括商业、办公、会议，且很多与交通枢纽连为一体。做好大型商业综合体的安全工作，需要多方协作，共同努力。

首先，建筑物在设计上要具备安全理念。比如，不少商场、楼房外立面加装了保温材料，这些材料通常是易燃物，发生火灾后会快速蹿烧，非常危险。一些建筑设计者过分追求美观时尚，内部构造复杂，给逃生和救援造成困难。再比如，我国建筑设计防火规范和大型商业综合体消防安全管理规则要求，儿童活动场所应当设置在一至三层，与其他区域完全分隔开，并设置独立的疏散通道。

从日常管理来看，仅靠物业的安全检查是不够的，要提高每个商户的安全意识。朝阳消防救援支队防火监督4处监督员黄博学告诉记者，按照要求，物业要加强对新入职员工的消防安全应知应会培训，对重点岗位员工强化专业培训，使其掌握与岗位相适应的消防安全常识和技能。

从监管层面来看，要避免消防管理“盲目乐观”多、“动真碰硬”少，风险管控检查次数多、解决问题少等问题。1月22日，应急管理部消防救援局以视频会方式，组织大型商业综合体较多的连锁企业集团总部，各大型商业综合体单位负责人开展座谈会商、集中警示。各地也采取多种形式，组织对综合体单位董事长、总经理、安全总监、物业经理等八类“关键人”共计4万余人进行约谈警示。

消费者也要提高安全防患意识。每个商场都备有逃生地图，但很少有人驻足观看，这些其实是安全风险意识不强的表现。为提高居民安全防范意识，朝阳消防救援支队组建了一支553人的“红马甲”消防宣传队伍，进商场串社区，给老百姓讲授安全知识，发放宣传材料5万余份，累计宣传覆盖人群近10万人。

总之，大型商业综合体安全管控是一项复杂的综合性问题，涉及方方面面，链条很长，只有环环紧扣、不留隐患、常抓不懈，才能防患于未然。