北京近600处点亮春节景观布置 年味十足

昨天是农历腊月廿三，北方小年。入夜，全市大街小巷的22万件灯笼灯饰及各类装饰，将京城的夜晚装点一新。春节期间，全市景观照明按照重大节日标准开启，22万件灯笼灯饰及近600处景观小品，营造出流光溢彩的城市环境和喜庆热烈的节日氛围。

“看！彩灯亮了，这回更有过年的感觉了！”夜幕降临，市民在东城区前门大街看见街边的灯杆、行道树被各式各样的彩灯挂饰映照得五彩缤纷，赶忙拿出手机，拍了几张照片发到朋友圈。

今年全市春节景观布置昨天全部就位。市城管委景观处工作人员郭彦博介绍，今年全市春节景观以中国红为主色调，在全市664条主要大街、298个街巷胡同、384个居民小区、84各重点区域，共悬挂灯笼灯饰及各类装饰22万件、设置景观小品近600处、装扮过街天桥163处、布置户外广告画面200余处，做到“鞭炮不点，年味儿不减”。

“去年全市景观小品布置了约300处，今年是近600处，增加了近一倍。”郭彦博介绍，今年的春节景观布置重在营造群众身边的浓厚年味儿，同时围绕奥运场馆区域和联络线布置景观小品。特别的是，今年全市春节景观布置坚持节俭、环保理念，利用往年景观布置的灯笼灯饰、部件材料、景观小品等，全市景观小品利旧率达60%，灯笼灯饰利旧率达70%。

此外，为响应市政府引导市民群众在京过年的倡导，市城市管理委联合北京日报社、北京冬奥会城市运行和环境建设指挥部办公室共同推出“市民群众最喜爱的十佳春节及元宵节景观布置”网红打卡地评选活动。市民可线上投票，选出10处最受欢迎的景观布置网红打卡地。

亮点推荐

朝阳

白天看景，夜晚看灯

在朝阳区神路街前，四四方方的红色传统窗框，绒布灯笼，“全民抗疫”“全面建成小康社会”等宣传主题共同组成了一幅兼具复古韵味和时代特色的长廊式景观小品。朝阳区城管委景观管理科科长杨伟毅介绍，今年朝阳区春节景观布置以“两轴五街六线”为重点，包括7处景观节点、7条夜景特色街区、19座过街天桥以及56条重点大街。“不同地区的景观节点、灯饰融合了各自的区域特色。”杨伟毅说，例如亮马河香河园路起点处新增的夜景亮化灯饰将国际风情与新春佳节完美融合。“我们通过多点、多片、多类型的方式打造耳目一新的新春节日景观布置，以达到‘白天看景、夜晚看灯’的效果。”杨伟毅说。

东城

72条大街悬挂灯笼超万个

小年夜，东城区前门大街北口，一座由巨大红色背景板、烟花造型、金牛卡通造型等元素共同组成的“金牛送福”景观小品吸引了不少市民驻足拍照。东城区城管委环境整治科副科长郑鼎告诉记者，今年东城区的春节景观布置覆盖了全区主要大街、背街小巷、商业街区等各类区域，在72条主要大街上悬挂各型灯笼10240个；在簋街、前门大街、王府井地区的562棵行道树上设置树挂灯；前三门大街、南北河沿大街、东二环、簋街等11条大街景观照明设施全部开启；在故宫、长安街等重要地区周边200余个背街小巷和居民小区，张挂红灯笼、中国结，张贴剪纸窗花。

西城

装饰19处口袋公园

“今年西城区春节景观布置共涉及道路84条、过街天桥22座、太阳能灯箱5块，设置景观小品16处，还对103条街巷胡同进行了挂灯笼、中国结、风车、彩旗，贴年画等装饰。”西城区城市管理委员会街景管理科科长侯英说。与往年不同的是，今年西城区还特别选了19处口袋公园、街心绿地进行布置装饰，重在营造群众身边的节日氛围。“比如去年年底基本整治完成的鼓楼西大街，周边整治出5个口袋公园，今年春节，借景观布置的契机，正好把这条街扮靓。”侯英说，口袋公园、街心绿地主要采取挂彩灯笼、挂彩球的方式装饰，有条件的还设置了小型景观节点。（记者 王天淇）