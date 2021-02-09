本报北京2月8日电 （记者齐志明）中国消费者协会8日发布温馨提示：防疫意识不能丢，安全理性过春节。广大消费者在消费过程中要注意索要发票等购物凭证，当合法权益受到侵害时，可先与商家协商，表达合理诉求，协商不成的，可向有关行政部门或消费者组织进行投诉。

做好防疫，谨慎出游。消费者要持续绷紧防疫这根弦，主动了解并严格遵守国家和当地的相关防疫政策，制订科学的出行计划，尽量不去国内中高风险地区、不安排跨境出行。特殊人群，比如老年人、慢性病患者、孕妇等人群，尽量避免到人群密集的公众场所，如有出行计划，一定要做好个人防护。

减少聚餐，反对浪费。若选择外出就餐或者在餐厅订年夜饭的，一定要选择证照齐全、环境整洁、严格实行消毒措施的餐厅，用餐后记得索要发票或收据，确保发生消费纠纷时维权有据。无论在家还是在外聚餐，都应当积极践行“光盘行动”。

食品消费，安全为先。在购买进口冷链食品时，尽量不直接用手触碰，同时做好外包装消毒等防范措施，烹饪时要烧熟煮透。

面对促销，当心套路。面对商家的各类促销手段，消费者要擦亮双眼、保持理性，避免陷入商家虚假打折、低价诱惑等“套路”。消费者应尽量选择到正规商场、超市或电商平台等选购商品，并注重商品的品质和特色，不过分追求奢侈，不盲目“为节消费”。

预付消费，谨防跑路。许多商家可能会推出各种各样的预付费充值活动来吸引消费者办卡。对此，消费者一定要结合商家的信誉度和自身实际需要来办理。办理预付卡时，不要一次性充值较大金额，尽量与商家签订书面合同，并仔细审阅合同条款，明确预付卡的使用范围、有效期限、功能、退卡条件和违约责任等重要事项。

户外游玩，安全为主。提前了解景区情况，制定详细出行攻略；严格遵守景区规则，切实落实预约限流制度；合理评估自身能力，不选择难度系数较高的活动；租用运动装备应做好安全检查。尤其是消费者在选择一些风险较大的活动项目时，可通过购买保险等方式来分担风险。

《 人民日报 》（ 2021年02月09日 02 版）