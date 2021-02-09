“一人食年夜饭”怎么吃出年味？

随着春节临近，人们对“年夜饭”这一话题的关注热了起来。近日，有媒体报道，因为很多人留守本地过年，今年年夜饭需求也发生了变化，不少商家顺势推出供单人和双人选择的小份制年夜饭套餐，让就地过年也能过出仪式感和满足感。

年夜饭是过年的重头戏。近些年，餐饮业在年夜饭上做的文章可以用“漂亮”二字来形容。从推出年夜饭预订，让人们可以过个“轻松愉快、不用做饭洗碗”的大年三十，到推出年夜菜半成品，让人们在家也能享用美味且不用受等位、拥挤之苦，再到提供送餐到家、大厨上门服务，让家的温馨与大厨的手艺“两全其美”，餐饮业似乎总能敏锐捕捉到市场需求的变化，并及时奉上相应的产品和服务。而为了今年这个“不一般的年”，餐饮业亦是煞费苦心。这从小份制年夜饭的“豪华”也能看得出来。如南京某知名餐饮商家推出的价值598元的单人年夜饭套餐，就包含了五香牛腱、腊鸭腿、黄鱼等热门菜。

对于小份制年夜饭，有网友评论说，“这吃的不是年夜饭，而是寂寞。不过为了早日战胜疫情，值了！”今年，很多人选择不回老家过年，留守本地亦不聚集用餐。这意味着，这个年，不少人都要吃小份制年夜饭，甚至“一人食年夜饭”。从阖家团聚，十几口人热热闹闹吃年夜饭，到“一人食年夜饭”，这落差不可谓不大。怎么才能确保年味不减呢？这不仅需要餐饮业在细节上下更多功夫，也需要其他行业共同来助力。如配送，外卖平台要配足人手，让年夜饭能热腾腾地端上饭桌；再如通信，大年三十晚估计不少人都会选择以视频的方式与家人、朋友欢聚，这对于网络是个不小的考验，相关企业需提前做好准备。

其实，让“一人食年夜饭”年味不减，亦取决于我们自身。笔者一位朋友因为工作的关系甚少回老家过年，但小家庭的年依然过得有滋有味：春联、福字样样不少，还特地买来喜庆的年花点缀家中；年夜饭变着法地换花样，今年买个盆菜，明年订个牛肉火锅；大年三十晚上，一家人互赠新年礼物，还通过视频向远在老家的亲人送上新年祝福……正如朋友所说，年都是自己过出来的，“心在一起就是年”。