就地出游，感受新春味道

为响应就地过年倡议，很多人选择留在既熟悉又陌生的工作地。走一走、逛一逛，深度了解一下这座城市，已经被很多人列入就地过年的“行动清单”。

春节假期已经向我们“飞奔”而来，“就地出游”有哪些新玩法？如何保障出游安全？记者了解到，目前，各地已经推出景区免票、优惠券等一系列优惠政策，多家旅游企业也推出了新春本地游优惠、旅游直播等产品，在做好疫情防控的同时，满足就地过年群众的旅游需求。

去哪儿玩？各地免票政策“出炉”

就地过年可以去哪里玩？一系列旅游优惠活动为群众选择目的地“划重点”。

2月8日，北京市10家春节期间免费开放的市属公园开启实名预约。选择留京过年的湖南姑娘小肖一大早就进入预约平台。“早就听说公园免票的消息，看到宣传照里公园都挂上了红灯笼，还有很多牛年元素的布景，想在春节期间逛公园感受年味。”小肖告诉记者。

据了解，春节7天长假期间，颐和园、香山公园、北京植物园等10家北京市市属公园将于2月11日至2月17日免费开放，实行限量、预约、错峰游园。记者在预约平台发现，截至2月8日9时，颐和园、天坛公园、北海公园等公园的门票就已约满。

春节期间，河南也为就地过年群众提供了丰富的文化和旅游产品，以及门票全免、门票折扣等系列优惠政策。焦作青天河、新乡跑马岭地质公园、安阳万泉湖风景区等159家景区免门票，451家A级景区开门迎客。

在海南，三亚市推出“岛民不宅家，春节游三亚”主题系列推广活动，从吃、住、行、游、购、娱出发，整合推出多种旅游产品及优惠；保亭黎族苗族自治县面向省内居民推出价格优惠的保亭旅游年卡、景区消费券等多重优惠。

在江苏，苏州拙政园、无锡灵山景区等多个知名景点推出免费游览、门票打折、发放优惠券等优惠；新疆乌鲁木齐推出“我在乌鲁木齐过大年”十项暖心行动，春节期间天山大峡谷景区、天山野生动物园、盐湖景区、红光山景区、植物园等5家景区免收门票；安徽黄山风景区在严格做好疫情防控工作的基础上，开展“黄山人免门票游黄山”活动。

怎么玩？线上线下都能“逛”

目前，多家旅游企业针对春节期间本地旅游，推出了种类丰富的主题活动和旅游产品。

记者发现，一系列“原地花式过年”特惠旅游产品已经在携程上线，为游客提供周边出游的多样场景和选择，游客购买本地门票、一日游等产品还能获得各类补贴优惠。

飞猪日前推出“原年人过节花式手册”，根据江浙、珠三角、川渝等原地过年群众过年游玩的热力区域，推出了相应的推荐榜单。在这个春节假期，选择本地游的人们可以细细品尝扬州的点心、川渝的小火锅、广式的早茶，也可以尽情游览广州长隆野生动物世界、杭州灵隐寺飞来峰、四川峨眉山等本地游热门景点。

从多家在线旅游平台统计数据可以看到，目前，本地游、周边游热度高涨。马蜂窝数据显示，今年1月以来，各主要城市的周边游和深度玩法均受到年轻游客关注，关键词“周边游”的旅游搜索热度上涨71%。在驴妈妈平台，当地游、周边游产品日搜索量环比增长最高达137%。其中，年夜饭、温泉、滑雪、亲子等成热门词语。

“虽然今年春节少了‘回家过年’的年俗，但‘就地过年’带动了城市过年的新趣味和新玩法，并在一定程度上带热了本地游和周边游。”同程航旅境内游产品负责人表示，春节假期出游人群主要以家庭游、亲子游为主，出游主题方面，亲子乐园、温泉养生及古镇祈福等是较为热门的方式。

除了线下周边游，网络直播、新春“云游”等活动，为游客拓宽了游玩的边界和视野，为就地过年的人们提供了更为丰盛的旅行“大餐”。

日前，文化和旅游部启动“云游合家欢 就地过大年”全国旅游宣传推广活动。2月3日（立春）至2月26日（元宵节）期间，鼓励和支持景区、博物馆等通过网络直播等形式，丰富线上优质文化和旅游产品供给。

陕西省整合全省优质公共数字文化资源，推出7天假日“数字文化旅游套餐”，提供线上演播、云展览、云旅游等产品和服务。四川乐山也推出2021年春节乐山文旅“十大”线上主题活动，囊括了网络春晚、非遗展播、在线猜灯谜、油画AR展示等亮点。

安全吗？景区“限量、预约、错峰”游览

进入冬季，新冠肺炎疫情在全国多地呈现零星散发态势。今年春节期间，如何保障本地游、周边游安全？

春节假期即将来临之际，文化和旅游部提醒游客春节出游要坚持非必要不安排出境旅游，不前往国内中高风险地区旅游，减少不必要出行。出游期间遵守旅游出发地、目的地疫情防控规定。同时，出游期间要做好自我防护，戴口罩、勤洗手，少聚集、勤通风，养成“一米线”好习惯。

全国各地景区、景点也加强了防疫力度。日前，文化和旅游部召开2021年春节全国文化和旅游假日市场工作电视电话会议强调，要毫不放松抓好春节期间疫情防控工作，切实担负起疫情防控责任，严格落实疫情防控要求，加大疫情防控宣传提示力度，同时要精准施策、防止层层加码和一刀切。要深入开展安全隐患排查整治工作，做好旅行社和在线旅游企业、重点场所和重要部位、节庆活动安全管理工作，做好火灾风险防控工作。

据了解，今年春节假期，“限量、预约、错峰”游览仍然是各地旅游景区常态。除了需要线上预约、线上购票，进入景区前，测体温、查验健康码、佩戴口罩都必不可少。（记者 姚亚奇 通讯员 郭子暄）