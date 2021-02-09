北京市市场监管局发布春节饮食安全提示 选购进口冷链食品建议戴手套

昨天，市市场监管局发布“2021年春节饮食安全消费提示”，提醒消费者新春饮食“五要”“三不要”。特别是选购进口冷链食品时，建议消费者不用手直接接触，使用一次性手套；加工食物前，可以先用75%酒精对食品外包装进行消毒。

节日期间，市民饮食要注重清洁卫生，做到“五要”，即要保持清洁，注意勤洗手，保持餐具、厨具和厨房环境清洁；要生熟分开，食物、加工食物的厨具、容器要生熟分开，避免交叉污染；要煮熟烧透，即肉、禽、蛋、海产品等食物煮熟烧透；要科学保存食物，熟食在室温下存放时间不超过2小时，室温或冷藏放置的熟食再次食用前应彻底加热；要食物原料可靠，从正规渠道购买新鲜的蔬菜水果，无霉变的主粮、豆类和花生等。

节日交往，要做到“三不要”，避免人员聚集。即尽量不要流动，非必要不出行；如果必须出行的，应遵守疫情防控要求，特别是在旅途中做好个人防护。尽量不要以接触方式购置年货，建议多采用线上、扫码支付等非接触购物和支付方式。尽量不要外出聚餐，提倡在家吃饭，避免在外聚餐。

近期，全国多地在进口冷链食品或其外包装检出新冠病毒核酸阳性，引起公众关注。市市场监管局提醒，选购进口冷链食品时，要到正规商超或市场采购，不选购无法提供检验检疫证明、核酸检测证明、消毒证明，以及没有追溯信息证明合法来源的进口冷链食品；佩戴好口罩，不用手直接接触进口冷链食品，建议使用一次性手套；购物后及时洗手，洗手前不触碰眼、鼻、口等部位；加工食物前，可以先用75%酒精对食品外包装进行消毒。疫情防控意识不能放松，消费者要按照疫情防控常态化要求做好自我防护。

“一粥一饭，当思来之不易；半丝半缕，恒念物力维艰”，勤俭节约是中华民族的传统美德。市市场监管局提倡使用公筷公勺，鼓励分餐。在家做饭时，要按需选购和制作，尽量避免剩饭剩菜。如确需外出就餐，要讲究饮食文明和礼仪，吃自助餐勤拿少取；要适量点餐，不讲排场，珍惜食物，争当“光盘族”，吃不完的饭菜应打包；要抵制“大胃王”浪费食物的博眼球行为。剩菜剩饭冷却后，放冷藏或冷冻室存放；再次食用前应彻底加热，重复加热不宜超过1次。（记者 张楠）

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双河农场保供北京“肉案子”

记者从首农食品集团获悉，经过近一年紧张施工，旗下双河农场20万头生猪养殖基地已于近日实现竣工，为保障北京市场“肉案子”再添底气。

双河农场生猪养殖基地项目位于黑龙江省齐齐哈尔市甘南县，占地面积760亩，投资总额5亿余元。项目建设两个生猪养殖场，同时配套建设辅助生产区、办公楼和宿舍楼等。养殖基地采用自动喂水、自动供料、自动排污、自动环控等全自动设备设施，通过养殖的标准化、绿色化、规模化，加速恢复生猪产能。据介绍，项目实现满产达产后，预计年出栏优质商品猪可达20万头，将有效减轻首农生猪屠宰板块稳价保供的采购压力。

作为首农食品集团“肉案子”工程的承担者，二商肉食集团近年来全力推进生猪全产业链一体化发展。去年初，二商肉食集团与北京市（甘南）双河农场合资建设生猪养殖基地项目，利用自身先进的养殖技术和成熟的猪场管理体系，结合双河农场丰富的土地、原材料资源优势，打造东北地区较为先进的大型生猪养殖基地。二商肉食集团相关负责人表示，随着基地项目顺利竣工，公司生猪养殖板块产能将进一步提升。