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海澜之家成为总台牛年春晚独家服装合作伙伴

2021年02月08日19:57 来源：中央广播电视总台总经理室

　　近日，海澜之家成为总台牛年春晚独家服装合作伙伴。

　　人们经常谈论衣食住行，衣排在首位，既象征了它之于礼仪之邦的重中之重，也解释了其独一无二的消费地位。从“灰黑蓝”走向“个性化”，衣的变化是时代的缩影，也记录了服装实体产业的成长奋斗。

　　海澜之家作为春晚的新朋友，通过多年努力，赢得了更多消费者的关注。昔日因为电视中“男人的衣柜”的广告而深入人心，如今已拥有5000余家门店。从主打男装，到近年转型“全家人都能穿”，从专注中国男性到考量中国家庭的日常需求，品牌实力有所增加。

　　2020年签下周杰伦代言，2021年赞助央视春晚，海澜之家接二连三的动作不断夯实“国民”概念。同时，海澜之家也十分愿意与年轻人玩在一起。由海澜之家冠名的2021年总台网络春晚，已于小年夜与全国人民见面。新锐的演唱形式、混搭的节目创意，网络春晚意在用年轻的语态讲述新年。海澜之家的冠名也在通过这场新年开新局，传递了兼顾国民度与年轻化的品牌定位。

由海澜之家冠名的2021年总台网络春晚已于小年夜播出。（受访者供图）

(责编：董童、杨迪)


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