平安健康医疗科技发布2020年可持续发展报告

近日，互联网医疗健康服务平台——平安健康医疗科技有限公司（股票简称“平安好医生”）发布了《2020年度环境、社会及管治报告》。报告显示，平安好医生以环境、社会及管治(ESG)作为公司可持续发展的驱动力，积极探索以多种方式践行社会责任，在抗击新冠疫情、推进健康扶贫以及普惠医疗方面持续贡献力量。

报告中称，2020年初新冠肺炎疫情爆发，平安好医生时刻关注疫情动态，在疫情爆发的第一时间便着手调动多方资源，发挥互联网医疗高效、便捷、无感染风险的优势，从在线问诊、物资驰援、药品保障、在线教育等方面支持社会公众抗击疫情。疫情爆发后，平安好医生成立新冠肺炎抗疫专项小组，开通抗疫在线问诊专区，并与全国多个各级政府合作，提供新冠肺炎实时在线以及电话义诊服务。此外，平安好医生还向武汉等多个省市的医疗机构捐赠口罩，同时针对慢病用户推出慢病用药服务专区，与物流供应商加强合作，保障疫情期间慢病患者用药的时效性，为抗击疫情全力贡献。自2018年以来，平安好医生持续落实平安集团智慧扶贫工程“村医工程”，深入四川、广西、云南、贵州等地实施健康扶贫工程，并结合自身互联网医疗优势，积极创新，研发平安好医生“村医版APP”，引入检测一体机等智能医疗设备升级乡村卫生院。2020年疫情爆发初期，为助力乡村疫情防控，平安好医生组织专家医生录制抗疫视频短片、上线视频直播，为广大基层健康守门人们解读新冠治疗、防护要点，通过网络互连形成城乡结合的坚实抗疫战线。