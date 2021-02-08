新生儿肺炎事件暴露监管短板

近日，14名入住辽宁省沈阳鑫享悦时光母婴护理中心的新生儿中，有9名新生儿先后出现不同程度的鼻塞、咳嗽症状，送医院就诊后被确诊为新生儿肺炎。目前，1名患儿已治愈出院。据了解，虽然部分患儿系呼吸道合胞病毒（B型）感染，不属于法定报告传染病范畴，但这种病同样具有一定程度的传染性。涉事月子会所在经营及卫生防疫管理方面存在诸多问题，是此次出现多名新生儿感染肺炎的原因所在。

近年来，月子会所乱象丛生，问题频发。2012年，江苏省常州市一月子会所的7名新生儿接连感染重症肺炎，被发病危通知书；2013年，上海市静安区一月子会所，4名新生儿感染轮状病毒，性命垂危。此次沈阳月子会所新生儿感染肺炎事件，不过是“顽疾”的又一次发作。

月子会所从宝宝护理到产后康复提供“一条龙”服务，近些年广受产妇家庭青睐。但其准入门槛较低，只需办理工商营业执照即可。月子会所不同于一般服务场所，因为服务于母婴特殊人群，所以应当具备一定的医疗处置能力。但现实中，不少从业机构根本无法提供必要的医疗保障。

针对月子会所的监管也存在盲区。市场监管机构在发放执照之后，往往很难对机构经营过程进行有效的跟进和监管。这不仅可能损害消费者权益，也不利于行业健康、长远发展。

2017年9月1日，《母婴保健服务场所通用要求》开始实施，针对母婴保健服务行业的特点在服务安全、卫生、专业和舒适4个方面提出了要求。但此《要求》仅是推荐性国家标准，并非强制性标准，对企业不具有约束力。

鉴于此，有必要制订强制性的国家标准和行业规范，设置准入门槛，对月子会所准入严格把关；明确监管部门，加强监管力度，将月子会所尽快“拉出”监管盲区；对于侵犯消费者权益的月子会所，则要予以查处与惩戒。月子会所在卫生防疫和医疗保健方面理应更加规范和专业。各地应当应以为戒，尽快排查月子会所存在的风险、隐患，从根本上解决准入和监管问题，促进月子会所规范发展、健康发展。