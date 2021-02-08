全国蔬菜产量稳中有增 市场供应总量充足

针对近期一些地方出现蔬菜价格不同程度上涨的情况，记者从农业农村部了解到，总体看，蔬菜价格波动仍以季节性上涨为主，属春节期间正常价格波动。全国冬春蔬菜播种面积、月均上市量稳中有增，市场供应充足。

全国冬春蔬菜种植面积稳定。据农业农村部调度显示，预计全国冬春蔬菜播种面积为8500万亩，同比增加100万亩。其中，广西、四川、湖北、江苏、山东、河北等17个主产省区蔬菜在田面积6365万亩。大白菜、黄瓜、番茄、茄子、豇豆等大宗蔬菜种植面积增加，田间长势良好。

一季度蔬菜上市总量有望小幅增长。今年一季度蔬菜上市总量预计超1.62亿吨，同比增长2％。其中，未来一个月上市蔬菜量达4800万吨，同比增长2.6％。17个主产省区未来一个月蔬菜上市量达4300万吨，同比增长3.1％。

主产省区冬春蔬菜调出有保障。据了解，各主产省区积极采取有力措施，加强防灾减灾措施落实，大力发展蔬菜生产，增强蔬菜调出能力。其中，广西在田蔬菜面积500多万亩，每周收获量70万吨，可外调25万吨。安徽预计未来1个月蔬菜收获产量190万吨，每周调出量8万吨左右。福建每周调出量约14万吨。河北1月至2月设施蔬菜和冬储菜预计产量560万吨，可调出220万吨。

价格方面，根据农业农村部对全国及北京市农产品批发市场价格监测，葱姜等蔬菜品种价格近期有所下降。截至2月3日，北京市蔬菜批发价格为每公斤4.41元，比1月份的高点下降12.7％。

农业农村部相关负责人表示，尽管蔬菜生产供应总体稳定，但前期几轮寒潮天气对南方露地蔬菜和北方设施蔬菜带来不同程度影响。同时，出于新冠肺炎疫情防控需要，某些时段、个别地区有可能出现道路交通运输受阻、生产用工不足的情况，都会对蔬菜上市、调出等产生影响。

针对当前“菜篮子”产品产销形势，农业农村部立足“抗灾夺丰收”，抓好稳产保供工作。一是压紧压实“菜篮子”市长负责制，启动第二轮“菜篮子”市长负责制考核，督促大中城市做好“菜篮子”产品保供稳价工作。二是加强生产指导，重点围绕大宗品种的供给保障需求，合理安排种植茬口，稳定蔬菜面积，加强生产技术指导，确保种得上、产得出。三是加强防灾措施落实，对前期受灾的地区及时组织维修设施恢复生产；针对后期可能出现的寒潮低温天气，组织各地加密监测、及时预警，完善防灾预案，细化防寒措施，防止对蔬菜生产造成大的影响。四是加强产销衔接，及时启动蔬菜产地信息周报制度，充分发挥行业协会和网络平台作用，加强产销衔接，确保产地蔬菜不积压、运得出，销区蔬菜供得上、不断档。五是加强生产市场监测和舆情引导，及时发布各地蔬菜生产动态和供应能力等信息，避免囤积惜售、哄抬价格。（记者 房宁）