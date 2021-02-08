让子女护理假不仅听上去美，休起来也容易

在今年湖南省两会中，湖南省政协总工会界别联名提案呼吁：设立子女护理假，缓解养老压力。

随着老龄化日益加剧，老龄人口快速增加，子女面临的父母照料、养老压力愈发增大，湖南省政协委员们将目光放在养老难的问题上。经过过去一年的讨论和走访调研，总工会界别委员达成共识：湖南的养老形势颇为严峻，子女护理假亟待落地落实。

对于老人来说，子女护理带来的生活照料和精神安慰，是医院和社会护理无法替代的。

湖南省政协总工会界别委员召集人、省卫生工会副主任张哲表示，在用制度保障为老年人兜底的同时，减轻子女陪护照料的负担压力，会使护理假的设立更有的放矢，为老人和子女“解后忧”。

提案建议采取退税等优惠政策吸引、鼓励企业积极施行护理假，减轻企业因执行护理假而造成的成本增加，弥补企业额外增加的人力成本。湖南省政协委员、省总工会副主席彭晛丹说：“为避免子女护理假成为空谈，企业‘不愿休’、员工‘不敢休’，加强政策保障成为我们共同探讨的第一项建议。”

目前，全国已有福建、广西、河南等19地出台了独生子女护理假相关具体规定。还有一些地方虽未明确规定护理假天数，但却提出用人单位应支持子女照料住院老人等建议。记者注意到，在已出台独生子女护理假的地方，真正休假的人并不多，实施过程中遭遇尴尬。

湖南省政协总工会界别联名提案建议，制定出台子女护理假试点政策，通过一段时间的试点后，再正式制定全省性政策，为护理假设立“探好路”，同时多方联动，完善劳动者的申诉制度和路径，为护理假落地“护好航”。

“让老年人老有所养、病有所医，不仅关系到老年人的幸福，也关系到青年职工的工作与生活，更关系到社会的安宁幸福。” 彭晛丹认为，护理假若能在湖南落地，“是为职工的幸福‘加码’，能让湖南更具温度，吸引更多优秀的人才来这里就业创业。”

“如果有这个假那就太好了，非常期待。”在天鹅到家家政公司工作的95后员工刘静对设立子女护理假极为期待，但同时认为这个假的落实有很多现实的阻碍。她甚至担心，休假一二十天，回来后工作项目出现断层，岗位被人顶替了怎么办？

不难看出，不少职工对子女护理假存在既期待又不敢奢望的复杂心理。“能请到假就好，不期待带薪。”不少职工表示。

“设立子女护理假的出发点很好，但我认为目前还不太现实，需要好好研究。”背篓人家餐饮有限公司总经理张松表示，他对员工休子女护理假会不会真的去照顾患病的父母，心存疑虑。

采访中，部分企业负责人虽然并不反对护理假，但强调必须出台相应的补充政策，用税收优惠或补贴来弥补企业因此带来的用工损失。

有受访者认为，子女护理假的时间不好定，长了企业负担不起，短了不能解决实际困难，需想出“最佳方案”。湖南联合创业律师事务所律师陈飚表示，“路总要人走，走了才有可能通”。既然已经有了呼声，那就要朝着这个方向前进。

“当然，不带薪，不增加企业负担，可能更容易落地。”陈飚说。