“消”字号产品乱象多 消费者切勿当药用

近期，有关“大头娃娃”的事件引起了社会的广泛关注。对此，中消协2月5日发布消费警示指出，“消”字号产品乱象多，切勿当药用。

专家指出，“消”字号产品不具备任何治疗效果，主要作用是杀菌，属于卫生消毒产品，包括消毒剂类、消毒器械类、卫生用品和一次性使用医疗用品等。“消”字号产品的审批相对容易，检测指标主要是杀菌作用，企业无须标出产品所有成分。本次事件涉及的“益芙灵多效特护抑菌霜”就是“消”字号产品。

而“药”字号，即国务院药品监督管理部门审批的“国药准”字号，药品指的是用于预防、治疗、诊断人的疾病，有目的地调节人的生理机能并规定有适应症或者功能主治、用法和用量的物质，包括中药、化学药和生物制品等。

不过，中消协有关负责人表示，当前市场上“消”字号产品存在诸多乱象，比如生产过程违法添加。虽然国家规定“消”字号产品不允许添加激素、抗生素、抗过敏药物等物质，但仍有许多企业为了凸显产品“效果”铤而走险，进行违法添加，无视消费者安全权。

此外，还有一些商家广告宣传存在误导。《消毒管理办法》第三十一条规定，“消毒产品的标签（含说明书）和宣传内容必须真实，不得出现或暗示对疾病的治疗效果”。仍有一些经营者，为了推广和销售其产品而使用“治疗”“药膏”“医院同款”等字样，且这些“消”字号产品的名称大都为“某某霜”“某某膏”，很容易让消费者误认为是“药品”，从而选购和使用。

针对“消”字号产品存在的乱象，中消协敦促“消”字号产品的经营者要严格遵守消费者权益保护法、广告法、反不正当竞争法、消毒管理办法等法律法规，依法经营，诚信经营。在宣传销售环节，只能展示产品的真实功效，明示产品的批准文号，并与产品标签、说明书等内容一致，产品名称科学规范，不得作虚假或者引人误解的宣传，不得宣传治疗和护肤的效果。

同时，中消协呼吁相关电商平台，应当承担平台的监督管理责任，对平台上销售的“消”字号产品广告宣传进行彻底清理，严禁使用引人误以为是药品或化妆品的宣传用语，严禁超出消毒功效的夸大宣传，一旦发现应当立刻下架，并列入信用黑名单。（记者杨召奎）