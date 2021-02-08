甘肃以激励机制鼓励医疗机构和医生采用低价药

随着第四批国家药品集采的开标，有关“灵魂砍价”的话题再度引发舆论关注。大幅降价的常用药品、抗癌药品、耗材能否“平稳落地”，避免“招而不用”，也成为各方关注的话题。为此，甘肃省医保局连出“实招”，探索建立新的激励机制，确保集采药品耗材与患者“零距离”。

“灵魂砍价”不是简单的一降了之，还要努力做好“后半篇”文章。据了解，集中采购以前，医疗机构已经形成了固有的用药管理习惯，医生形成了固定的临床用药习惯。个别药品降价后，医院“没有”这个药了，而有些降价药名称不一样，有医生反映自己弄不清，不敢开。甘肃省医保局为此实行“预付金”制度和“结余留用”制度，提高医疗机构和医生参与药品耗材集中带量采购工作的积极性。

甘肃要求各地医保部门按照不低于采购需求量总金额的30%，向医疗机构预付医保基金，作为医疗机构向企业支付药品耗材采购款的周转金。同时，全面实行“结余留用”制度，即对医疗机构因使用中选药品和耗材而节约下来的医保资金，按照不高于50%的比例拨付医疗机构，激励医疗机构和医生使用中选药品和耗材，促进医务人员薪酬制度改革。

为保证预付30%和“结余留用”的顺利推行，甘肃省医保局还建设了独立的药品（耗材）带量采购平台，实现采购物流、信息流、资金流“三流合一”，对基金预付、带量采购、30天回款、支付标准结算等重点环节进行在线实时监测预警。一年多来，医保局联合药监、卫生健康等部门，加大带量采购药品质量监管，确保药品耗材质量。

药品集采挤掉价格水分，促进药品和耗材价格回归合理水平，连续推出的医保基金预付和“结余留用”制度，确保“灵魂砍价”与患者“零距离”，大幅度减轻了群众医药费用负担，切实提高了医保资金的使用效率。

今年68岁的一位患者因病情需要，9年间先后两次接受冠脉支架植入手术，两次手术使用的是同一厂家的同款冠脉支架，单只价格却由2012年的2万多元降至不到600元。他说：“集中采购的支架质量有保证、价格又低，看病不愁了。”

截至目前，甘肃省已落实国家组织的三批药品集中采购中选结果，112个中选药品价格平均降幅58%，最高降幅达96%；10个冠脉支架价格平均降幅93%，最高降幅达96.79%；还有省际联盟跨区域联合带量采购的46个人工晶体，价格平均降幅53.26%，最高降幅达84.21%。预计2021年，按照约定采购量计算，甘肃省集中采购药品耗材金额将由4.8亿元减少为1.3亿元。（记者康劲）