从普通劳动者到“职业健康达人”要走多远

2020年12月29日，国家卫生健康委、中华全国总工会开展争做“职业健康达人”活动。活动旨在通过“职业健康达人”的带动，让劳动者养成健康工作习惯，营造健康的工作氛围。

2月3日，沈阳最低户外气温零下21℃。骑上电动三轮车，冷风一吹，田方坤双腿隐隐作痛。晚上更是骨头里疼得厉害，睡不着觉。他是沈阳的一名环卫工，患有关节风湿病8年，可他连单位配发的防寒护膝都没戴。

作为一名普通劳动者，田方坤对职业危害的个人防护显然不到位。

《人力资源和社会保障事业发展统计公报》统计数据显示，截至2019年底，我国有就业人员7.7亿人。近年来，有关部门和各地在职业病防治方面做了大量工作，职业病危害的源头治理和专项整治力度不断加大，劳动者的职业健康水平得到了稳步提高。但同时，由于劳动者对职业危害的个人防护不到位致使职业危害防护的“落地效果”并不理想。

“全副武装”作业嫌费力气

56岁的田方坤工作21年，只有在单位检查的时候才穿戴全套装备。平日里，棉口罩、反光棉马甲、护膝、雨靴、帽子等防雾霾、防寒、防暑劳动保护用具以及单位发放的护手霜，他都放在更衣柜里。“全穿戴上太重，干活费力气，防寒口罩闷半个小时喘气就费劲。”田方坤说。

田方坤所在环卫所平均每个月都会进行安全生产培训，其中包括职业危害及防护培训。他表示，培训内容能记住的有佩戴口罩，清扫前先洒水使灰尘下沉。其余的比如预防中暑、中暑后怎么办，如何避免久冻、受潮，晒伤、冻伤、划伤后的皮肤如何处理，都说不清楚。更不知道本岗位职业危害包含空气污染、噪音污染、高温和低温等。

中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所副所长孙新表示，我国在工业化、城镇化进程中，广大劳动者不仅面临尘肺病、职业中毒等传统职业病的威胁，因职业活动导致工作相关疾病问题也日益突出。

“学校没少努力，落实到个人执行上就千差万别了。”沈阳市某中学卫生保健所主任付敏说。教师是长时间伏案低头工作、长期前倾坐姿职业人群，为了减轻职业危害，学校换上了一批可调节高度的坐椅。实践中，她发现不仅大部分老师高度没有根据个人身高来调节，还有老师经常瘫坐在椅子上，电脑屏幕的位置低于视平线，需要长时间低头。

付敏发现，大部分的老师只有职业危害引发的疾病发病后才积极主动治疗，根本不注重预防，甚至有老师错过集中体检时间不去体检，而且每年的体检复查率也极低。

个人防护习惯难养成

“坐骨神经痛疼了一个多月，才知道是自己坐姿有问题。”付敏举例说，语文老师陈先勇习惯靠在椅背上写教案，时间久了，屁股肌肉疼，带着大腿发麻、酸痛。付敏建议他纠正坐姿，通过贴膏药缓解。好了一段时间后坐姿恢复如前，又发病，反反复复。“就坐姿不正确一项就可引发颈椎病、肩周炎、腰背痛和坐骨神经痛，少有老师能够坚持纠正。”

在讲座中，付敏科普过人体工学原理，特别是如何坐着减轻身体危害。很多老师听时很认真，执行时坚持不下来。

52岁的矿工罗鹏从一名普通劳动者变成“职业健康达人”，花了整整一年的时间。因工作需要，罗鹏要长时间从阜新转到内蒙古工作，很快他就出现了头晕、失眠、乏力等高原反应症状。为了适应当地工作环境，他查阅大量资料并在医生的指导下开始适应性训练。比如，低氧训练，通过戴上不同厚度的口罩，人为地减少氧气含量水平，增大训练强度。通过变速跑、加速跑等方式增大氧耗训练。同时，尽可能地保证水、维生素、纤维等充足合理摄取。初期效果明显，但只要一休息返回家乡，他就停掉训练。生产任务重的时候，罗鹏回到宿舍就想躺在床上，训练也是时断时续，高原反应症状反反复复。

付敏表示，长时间保持某一固定体位作业，完全可以通过适当运动、注意劳逸结合、减少疲劳作业等方式避免或减轻职业危害。

2020年8月，付敏所在学校制定了教职工工间操制度。学生做体操和眼保健操或者跑圈的时候，要求全体教职工停下手中的工作跟着一起做。由于没有带头人和监督人，只能倡导和呼吁，不能强制或惩罚。她发现，一段时间后，坚持的只剩少数几个班主任。

让每个劳动者成为“职业健康达人”

“职业健康达人”是指用人单位中自觉树立健康意识、主动践行健康行为、积极参与健康管理、善于传播健康理念、具有较好健康影响力的职业健康代表人物。

2020年12月29日，国家卫生健康委、中华全国总工会开展争做“职业健康达人”活动。活动旨在通过“职业健康达人”的带动，让劳动者养成健康工作习惯，营造健康的工作氛围。

“企业加强劳动者自主健康管理、提高健康素养仍是切实可行的办法。”辽宁省职业病防治专家、沈阳某三家医院皮肤科主任医师吴兴宇认为，“职业健康达人”掌握相关的职业病危害预防和控制知识，掌握本单位职业健康管理制度和操作规程的基本要求。同时，还掌握职业病危害事故相关急救知识和应急处置方法。用人单位开展相关活动，选树“达人”，在“达人”的带动和督促下，整个职工的个人防护意识会增强，同时也能减轻用人单位不少的职工健康投入成本。

吴兴宇还表示，劳动者“以身作则”的同时，积极建言献策，有利于营造良好的健康工作氛围。比如，拒绝违章作业，发现职业病危害事故隐患及时报告，提醒身边同事纠正不健康行为方式，积极宣传职业病防治知识，能够带动本单位和身边劳动者践行健康工作方式和生活方式。

（部分受采访对象为化名）