快检实验室开进了农贸市场

组图为在猎德新街市，市场食品安检员对农产品进行快速检测。

组图为在猎德新街市，市场食品安检员对农产品进行快速检测。

2021年广州市十件民生实事之食品安全

果菜飘香，货丰质优，千千万万广州老百姓的餐桌，由一个庞大而有序的“过滤网”提供食品安全保障。日前刚刚出炉的“广州市十件民生实事”中，首位就是“加强食品安全检查”，而食用农产品快速检测工作（简称“快检”）对各大农贸市场的商品进行风险筛查，发挥了“过滤网”和“防火墙”的作用。

“农贸市场监管是一个动态过程。”广州市市场监管局有关负责人表示，2021年，广州将加大开展“肉、菜、鱼”等主要农产品快速检测，全市农贸市场全年完成快检不少于150万批次。

文/广州日报全媒体记者林琳、何颖思 通讯员天河市监

图/广州日报全媒体记者廖雪明

快检品类如何选？结合辖区消费特色检测重点品种

“今天我们照常检查了10个批次的肉菜，其中蔬菜水果8个批次，猪肉1个批次，水产品1个批次，重点是检查蔬菜水果的农药残留是否超标，猪肉是否含有瘦肉精，水产品是否有抗生素。”2月5日9：30前，猎德肉菜市场的快检员已经完成了当日10批次肉菜的快检工作，其他9批次都合格，只有韭菜的检查结果不合格。在通知该批次韭菜的档口马上下架所有韭菜后，她又对样品进行了复检，确认没有问题，才通知档口可以继续上架销售：“如果复检结果还是不合格，我们就会对该批次韭菜进行现场销毁处理。”

10：00前，快检员要完成检测并进行数据上传。12点前，检测结果就必须在市场的大屏幕进行公示。据广州市天河区猎德市场监督管理所有关负责人介绍：“我们是销售终端，前面还经过批发等渠道的多重把关，而如果我们检测结果有问题，又会立即溯源，找到出现问题的源头进行控制。”

据悉，快检员会根据以往的经验选择销售量比较大的品种，再结合辖区的消费特色，有侧重地检测重点品种。临近春节，最近快检的品种主要是小白菜、本地菜心、油麦菜、韭菜、猪肉等较为常见的品种。

买菜遇质量问题

可送快检实验室

记者了解到，目前，广州市所有的农贸市场基本建成独立的快检实验室，专门用于日常检测，定期对市场销售的食用农产品进行随机抽检。市民在买菜的过程中，如果对食品质量有疑问，也可将样品送到快检实验室进行检测，半个小时内就可以得出检测结果。

一旦发现不合格食用农产品，市场开办方督促食用农产品经营者对不合格品采取无害化处理、销毁等措施，防止再次流入市场。同时，督促食用农产品经营者落实进货查验记录制度，对有明确来源地、供货者信息的快检不合格食用农产品，属地市场监管部门汇总相关信息予以通报，追溯上游责任。