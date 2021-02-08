商超果蔬过度包装也该瘦身

内有一圈海绵网套、中有方形塑料盒，外面再裹上几层塑料薄膜……最严“限塑令”实施以来，各大商超都在升级可降解材质的塑料袋，但记者发现，果蔬销售处却反其道而行之，经过层层包装后销售的净菜，塑料制品反而用得更多了。

一根茄子裹三层

荷兰豆、小米椒、车厘子等“小个头”的蔬菜水果被放进塑料盒、裹上塑料膜，油麦菜、菠菜、芹菜等绿叶蔬菜全部用塑料袋分装，整整齐齐地码放在货架上。“每次一走进果蔬区，就感觉被这些塑料袋的反光照得明晃晃的。”上周末，在超市发右安门店选购蔬菜的张大妈说。

超市发右安门店的果蔬区域中央设有20排货架，其中只有5排货架上码放着不套袋的果蔬，包括红薯、土豆、胡萝卜等几种蔬菜以及苹果和梨两种水果，其余货架上的蔬菜水果则全都使用塑料袋或塑料膜进行包装。“虽然价格高，但清洗方便、产品成色好、损耗率也少，很多消费者尤其是年轻人都喜欢买这种。”店里工作人员说。

在盒马鲜生西直门店的蔬菜货架上，就连一棵圆白菜、一个菜花、一根茄子都被里三层外三层的塑料制品包裹着——先套上一圈海绵网套、放进方形塑料盒，外面还要再包裹上几层塑料薄膜，全部展开后有1米多长。

“这样的包装太浪费，每次都能拆出几大把塑料膜和一堆塑料盒。”一名自带购物袋的顾客告诉记者，“躲都躲不开，看着真挺心疼。”

“穿衣”模式被广泛效仿

记者从超市发生鲜配送中心方面获悉，目前其已开辟精品蔬菜包装线，由工作人员手工对蔬菜水果去皮去蒂，然后使用塑料盒和保鲜膜进行包装。自去年发生疫情以来，这种提前包装好的精品果蔬在各家门店的销售量大幅增加，目前已占到果蔬总销量的8%至10%，且这一比重还在不断上升。

除了精品包装蔬菜之外，各家超市还会对配送来的“毛菜”进行二次处理，在店内进行分拣和包装。在物美超市黄村店，果蔬区货架上近八成蔬菜水果都穿上了塑料外衣；在超市发双榆树店，果蔬区货架上几乎见不到“毛菜”的身影。

据业内介绍，这样包装是为了防止消费者在挑选时产生大量间接接触，自去年疫情以来，给蔬果“穿衣”的销售模式也被广泛效仿。“这样既卖得上价钱，又能减少损耗率，疫情期间确实是皆大欢喜的方式。”一家物美超市的工作人员说。

虽然更加方便快捷，但这种包装方式也被“吐槽”。“现在超市里的菜全都是提前分装好的，油麦菜3棵一袋、油菜1斤一袋，想少买点儿都不行。吃不完放坏后就只能扔掉。”市民小于抱怨说，虽然分装蔬菜保证了新鲜，却也造成了塑料袋和蔬菜的浪费。

消费者购物应多用布袋

记者在超市发、物美超市、盒马鲜生等多家超市果蔬区了解到，用于包裹精品蔬菜的塑料膜都是食品级塑料，而制作食品级塑料保鲜膜最常见的原料就是聚丙烯（PP）。

随着最严“限塑令”的实施，今年以来，海底捞、金鼎轩、星巴克、麦当劳等头部连锁餐饮和茶饮企业已经纷纷取缔了以PP为主要材质的塑料吸管和塑料餐盒，转而使用纸吸管、铝箔餐盒等更加环保的替换产品。然而，在商超渠道中，PP材质的塑料膜却还正通过精品果蔬“大行其道”。据国内一家专业生产纸塑包装的企业负责人介绍，PP材质在自然环境下需要数百年的时间才能够完全降解。

在业内专家看来，目前我国仍然处于疫情防控常态化之下，商超对消费者触摸频率较高的蔬菜水果进行分装，确实能起到减少间接接触的作用，但过度包装并不可取。倡导商超水果蔬菜包装适当“瘦身”的同时，消费者也应当提高环保意识。在蔬菜水果普遍“穿上外衣”的情况下，也建议消费者尽量减少连卷塑料袋的使用，自带购物布袋进行盛装。