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核酸检测收费将加强监督检查

2021年02月08日08:10 来源：新华每日电讯

　　加强核酸检测、防疫物资等价格收费监管；加强米面油、肉蛋奶、蔬菜、水果等生活必需品价格监测监管。记者7日从市场监管总局获悉，针对这些重点领域加大价格监管和反不正当竞争力度，服务保障就地过年群众。

　　市场监管总局近日印发《关于做好近期价监竞争重点工作的通知》，要求着重加强生活必需品等价格监测监管，满足人民群众过年基本生活需要。加强米面油、肉蛋奶、蔬菜、水果等生活必需品价格监测监管，对供应偏紧、价格上涨较快的，严厉查处囤积居奇、哄抬价格、价格串通等违法行为，确保市场供应，稳定价格秩序。

　　通知要求，着重加强核酸检测、防疫物资等价格收费监管，服务疫情防控大局。强化核酸检测机构价格收费监督检查，确保落实价格收费政策，不得自行增加收费项目、扩大收费范围。指导第三方检测机构按规定做好明码标价，不得利用服务套餐等手段强制捆绑收费，增加群众负担。

　　持续加强对口罩、检测试剂、消毒液等防疫物资保供稳价工作，密切关注新冠病毒疫苗免费政策落实情况。在疫情中高风险地区，按照当地政府防控要求，严禁开展直销员或经销商线下培训，严禁召开招商会、宣讲会等线下聚集性活动。

　　加强对线上平台促销行为监管，督促平台企业规范明码标价行为，重点打击虚标原价、虚假宣传、虚假折扣等不正当价格竞争行为。指导外卖平台在开展满减、发放红包等活动中，履行价格承诺。严厉查处景区门票不执行政府定价、不落实减免政策等违法违规行为，规范景区门票明码标价。倡导住宿、餐饮企业诚信经营，密切关注文化娱乐市场价格。加强对小型客车通行费免收政策、鲜活农产品运输“绿色通道”政策、流量通信优惠政策、铁路民航退改票政策的监督检查，严肃查处不落实优惠政策和不履行价格承诺的违法行为，不得擅自变更价格优惠政策适用条件。（记者 赵文君）

(责编：崔元苑、许心怡)


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