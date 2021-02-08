年货和牵挂一起快递回家

受疫情影响，不少人选择“就地过年”。他们有的大量选购家乡美食，回忆“家的味道”；有的惦记家乡的亲朋，网购各种年货，把年货和牵挂一起快递回家，形成了一个网购小高峰。来自菜鸟物流的数据显示，1月20日至31日，从菜鸟仓发出的商超类年货包裹量比2020年年货节同时段增长50%。

往年，春节期间往往是快递小哥们放假的日子。可今年，大批年货已经在路上，快递小哥准备好了吗？

“我今年春节不休息了。”在浙江慈溪菜鸟产业带原产地仓，就地过年的贵州籍快递员杨雄说，自己整个春节期间将一直为全国消费者发货。

“春节人员少移动，货物就需要多流动，才能确保民生物资供应充足、流通及时，保障消费者居家也能过好年。”菜鸟春节物流负责人李江华表示，在疫情的特殊情况下，春节物流已经成为“新春运”，菜鸟将全力投入保障。

据介绍，菜鸟春节物流保障已经于2月4日开始，至2月19日共16天。中通、申通、圆通、韵达作为菜鸟春节物流的特约合作伙伴，将共同重点保障200多个城市的“春节不打烊”网购订单照常发货配送。

受海外疫情影响，一些国家还在实行“居家令”，今年海外华人通过线上购买年货也越来越多。1月下旬以来，菜鸟出口送出的包裹量是去年同期的3倍以上。

考虑到春节期间年货寄递的需求旺盛，菜鸟裹裹在100个城市继续保障上门寄件，方便年货不出门寄递，并承诺春节寄件不加价。全国2万多家菜鸟驿站也会继续营业保障消费者收件，通过“扫码取件、一键领取全家包裹”无接触取件，减少人员接触。

电商平台本来生活所有冷链鲜食商品均由顺丰冷链配送。据介绍，为保障全国消费者网上买年货更便捷省心，本来生活网从1月18日起，下调了甘肃、海南等19个省份的包邮门槛。目前，本来生活网生鲜冷链直达的配送版图已覆盖全国31个省市区。在北上广深部分地区，消费者还可享受“今夜达”，上午11点前完成下单、支付，当晚即可收到。

目前，我国还有多个地区受到疫情影响。为了保障这些地区的消费者也能顺利收到货物，在各级政府的指导下，各电商平台认真落实各项疫情防控措施，把保障居民生活必需品市场供应作为首要任务，为战疫保供贡献力量。

据首批参与“线上防疫保供”的平台企业拼多多介绍，平台已联合邮政、顺丰、中通、圆通、德邦等快递公司，共同推出“春节不打烊”活动，确保为包括农产品在内的商品提供额外的履约时效和物流轨迹真实性保障。春节期间，农产品地区包裹可以通过拼多多以“原产地直发”的方式直达全国各地，为包括受疫情影响地区在内的各地消费者提供全天候商品保障。在河北石家庄市、广西南宁市、吉林长春市、广东东莞市、河北邢台市、河北廊坊市、黑龙江绥化市等地区，拼多多已全面落地无接触配送服务，并通过调集全国各地农产品、动员临近供应商、整合升级本地农产品冷藏保鲜仓库等一揽子措施，保障这些地区的农产品供给，稳定当地农产品销售价格。