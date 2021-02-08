上海购房新政优先满足“无房家庭”

由上海市住建委、上海市房管局等八部门联合印发的《关于促进本市房地产市场平稳健康发展的意见》（简称“沪十条”），1月22日起正式实施。时隔两周，2月6日，上海闵行区永康城浦上雅苑、上海宝山区经纬城市绿洲家园三期、上海嘉定区峰范嘉苑3个楼盘启动对外公开认购，这是“沪十条”新政推出后首次新开楼盘上市销售，“无房家庭”的摇号选房成为关注热点。

在上海闵行、宝山、嘉定三个区的房管局指导下，这3家房企第一次尝试采用计分排序摇号程序。从项目销售现场公示的认购规则看，3个楼盘都按照“沪十条”中关于“完善新建商品住房公证摇号选房制度，优先满足无房家庭自住购房需求”的规定，开始采用完善后的公证摇号选房程序。购房者在认购时，需要按照“计分制”规则，自行申报并承诺家庭、户籍、拥有的住房状况、5年内在沪购房记录以及在沪缴纳社保5大因素。

在购房者申报个人信息后，上海市房管局、上海市民政局、上海社保中心等将进行联网核查，确认每一个购房者的积分。此外，根据三家开发企业公布的入围规则，项目认购组数与上市房源套数比超过1.3:1，根据上述打分结果确定入围分数线，划分入围名单。

业内人士表示，整体来看，上海“沪十条”具体举措是一套“组合拳”，体现了瞄准供需两端及稳定市场秩序。在市场秩序规范方面，引导需求有序释放，进一步向刚需群体倾斜。值得注意的是，“沪十条”在优先满足“无房家庭”自住购房需求之际，还严格执行商品住房销售“一价清”“实名制”等各项管理制度，并开展房地产市场秩序专项整治行动，查处各类违法违规行为；严防信用贷、消费贷、经营贷等资金违规流入房地产市场。在供应端，上海将进一步优化土地供应结构，增加商品住房用地供应，加大对商品住房销售方案的监管。此外，上海有关部门还将依法加大对编造谣言扰乱市场秩序、散布不实信息误导市场预期等行为的查处力度。（记者李治国）