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春节本地游产品上线 乡村民宿订单暴增

2021年02月08日07:59 来源：北京青年报

春节假期的脚步日益临近，越来越多的人选择就地过年。北京青年报记者多方了解到，多种本地游产品已经在各大旅行社及在线旅游平台上线，就地过年成新趋势，住民宿体验特别年味更是成为一种流行，春节期间的民宿订单出现了暴增。

来自携程的数据显示，就地过年热度呈持续上涨趋势，用户更加青睐本地游，城市度假酒店、近郊度假酒店深受消费者欢迎。为了帮留在本地过年的市民解锁新玩法，从2月3日起至2月26日，携程在站内上线“云游合家欢 就地过大年”活动专区，整合各地优质产品，包括酒店民宿、景区门票、玩乐产品等，同时还提供百万产品补贴优惠。

同时，今年春节，住民宿体验特别年味也成为一种流行。根据最新发布的《2021春节民宿出游数据报告》显示，春节期间，周边游、深度游市场火爆，超过7成的用户倾向于本地出行；一线和新一线城市的周边热门民宿搜索量超过400%；北京、上海、成都、广州等城市周边出行人次最多；中短途自驾、包个民宿小院过大年成为牛年过节新潮流。（记者 解丽）

(责编：崔元苑、许心怡)


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