“吸管禁塑令”落地还须替代品质量过硬

“吸管禁塑令”正式实施已满一个月。为响应国家号召，餐饮行业纷纷停止使用不可降解塑料吸管，换上纸吸管和PLA聚乳酸可降解吸管。据央视报道，出于成本考虑，很多奶茶品牌先从纸吸管开始用，让不少消费者感到不方便，有消费者形容“用纸吸管喝奶茶时像啃卫生纸芯”“喝着喝着纸吸管突然散开了”。

2021年第一天，全国范围餐饮行业禁止使用不可降解一次性塑料吸管。从实施情况看，餐饮企业比较自觉，以环保型替代品取代了不可降解的塑料吸管。此举显然有助于落实“禁塑令”，遏制“白色污染”。不过，消费者使用环保型替代吸管的体验并不好，此前有消费者反映，使用纸吸管有种纸浆味或胶水味,破坏了饮品本身味道。

记者测试也发现，纸质吸管放入饮品后会变软、走形；PLA聚乳酸可降解吸管虽然对口感影响不大，但在使用过程中也会逐渐变软。可见，这两种替代品都给消费者带来不好的体验，如果不能改善这种体验，不排除部分消费者放弃饮品消费，商家或为了利益偷偷恢复使用不可降解塑料吸管。

要想消费者满意环保型替代吸管，必须提升其产品质量，使其使用时既不变形也不影响口感。从正在流行的韩国纸质吸管来看，纸吸管使用了大量天然纸浆，增加了原纸厚度，一根纸吸管能够在热水中浸泡两天，在冰水中甚至可以长达5天。这样的纸质吸管在使用时显然不会变形影响口感。我国纸质吸管的质量应当向韩国产品看齐。

问题在于，成本影响到我国商家选择和产品质量。据悉，我国纸质吸管成本在每根3分钱左右，PLA聚乳酸可降解吸管的成本最高，每根约5分钱。而韩国的纸质吸管约合人民币1角2分钱。如果饮品价格不涨、质量不降，意味着选择质量好的纸质吸管，将由商家来承担成本。所以，商家在利益驱使下就会选择低成本的纸质吸管。

该怎样提升纸质吸管质量？笔者以为应以强制国标推行较高标准的纸质吸管，一旦商家普遍使用这种吸管，需求大增将降低生产成本，反过来又能促使商家选用。遗憾的是，“吸管禁塑令”正式实施后，目前似乎只有《一次性纸质饮用吸管》“浙江制造”标准，却无国家强制标准。

不仅是纸质吸管缺少强制国标，整个“可降解塑料产品”都缺乏统一规定和标准。这可能会影响到“禁塑令”的实施效果。所以，无论是“禁塑令”还是“吸管禁塑令”，不能变成“光杆禁令”，必须配套完善的标准和制度，既规范生产、销售、使用环节，也为监管执法、舆论监督提供参考标准。要想替代品质量过硬必须标准过硬。

应当强调，商家不能一味追求利润，而应该承担起社会责任。以减少吸管污染为例，商家不仅应该选用较高质量的纸质吸管和PLA聚乳酸可降解吸管，还应该有其他创新手法减少塑料污染。比如某洋快餐饮品杯盖上有一个饮用嘴，只要打开上面的小盖儿就可以直接饮用了，替代了过去塑料吸管的使用。类似这种创新值得借鉴和鼓励。

最终落实到消费端，消费者也应当逐渐习惯环保型替代吸管的体验，以环保型消费推动商家绿色供给。