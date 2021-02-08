“今年过年没回家，给家里父母买了些年货尽尽孝心。”“孩子过年不回家，我在网上买了家乡特色小吃寄过去。”“往年都是大包小包提上门，今年直接在网上买年货礼包给舅舅、姑姑。”……近期许多网友分享“快递式年货”“网购式拜年”心得。春节临近，为了防疫情、保供应、促消费，商务部、工信部等联合各电商及相关企业举办的2021全国网上年货节正火热进行中，由此掀起2021年开年消费热潮。

动动手指，足不出户，备齐年货。当前喜庆的过年气氛已洋溢在网购空间。网上年货节不仅年味十足，而且极具特色。除了基本生活必需品和防疫物资供应外，还聚焦人们不断升级的消费需求，推出更多定制化、智能化、绿色化、高品质商品。同时通过直播、“上云”等方式，推出凸显传统节日特色的网上服务功能，如在网上打造“买年货”“赶大集”“云餐厅”“云拜年”等活动。

购物的形式变了，产品、体验、服务质量绝不能打折。网上年货节推出优惠券、满减、秒杀、直降等促销，让老百姓享受实惠。为鼓励企业参加网上年货节，各地纷纷为企业备货促销出实招、设大奖，有的地方对销售业绩好、群众满意率高的企业予以奖励。为引导百姓“居家嗨购”，有的地方为群众发放实实在在的消费券，有的地方支持企业面向留守老人、儿童等群体，推出平价年货大礼包。为了让人们买得放心、买得安心，相关部门督促指导企业落实诚信经营要求，保障商品服务质量。

网上置办年货成为新潮流，可以说是中国数字经济蓬勃发展的缩影，折射出数字化服务给人们生活带来的切实便利。网上年货节是新经济发展趋势下新需求的体现，离不开供给侧和物流端的强大合力。

近年来，中国消费品工业领域深入推进供给侧结构性改革，随着以增品种、提品质、创品牌为内容的专项行动深入实施，产品的品种丰富度、品质满意度、品牌认可度明显提升。消费品工业生产体系日趋完善，产业链各环节制造能力和水平均位居世界前列，为网上年货节的成功举办提供了支持和保障。随着居民收入水平的提高，创新升级产品成为消费热点，消费者对个性化、多样化产品的需求日益增长。数据显示，以智能产品为代表的“数字年货”十分走俏，电饭煲、洗碗机、破壁料理机等小家电成为新的增长点，服装、家具等行业个性化定制模式开始流行。

网上年货节火热背后，离不开物流的保障。快递时效如何，能否及时收到货物，是不少人关心的问题。近年来电商基础设施飞速发展，物流体系的成熟，让年货物品流通变得更加便捷。为做好网上年货节期间的送货服务，不少快递企业表示加大“春节不打烊”力度，让网购订单照常发货配送。

在疫情防控常态化的背景下，政府部门、生产企业、电商、快递携手带来春节烟火气，营造了热闹的线上节日消费氛围。网上年货节充分发挥互联网优势，为广大企业和消费者搭建了一个年货交易平台，通过优化市场供给，激发消费潜能，有效地促进消费升级，提振市场信心。