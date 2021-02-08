海南离岛免税购物可邮寄提货

人民网北京2月7日电 （记者汪文正）日前，财政部、海关总署、国家税务总局联合发布《关于增加海南离岛旅客免税购物提货方式的公告》。《公告》明确，自2月2日起，海南离岛旅客购买免税品可选择邮寄送达方式提货，岛内居民离岛前购买免税品，可选择返岛提取。

《公告》指出，离岛旅客凭有效身份证件和离岛信息在离岛旅客免税购物商店（含经批准的网上销售窗口）购买免税品时，除在机场、火车站、码头指定区域提货外，可选择邮寄送达方式提货。选择邮寄送达方式提货的，收件人、支付人和购买人应为购物旅客本人，且收件地址在海南省外。离岛免税商店应确认购物旅客符合上述要求并已实际离岛后，一次性寄递旅客所购免税品。

《公告》明确，岛内居民包括持有海南省身份证、海南省居住证或社保卡的中国公民，以及在海南省工作生活并持有居留证的境外人士。岛内居民离岛前购买免税品，可选择返岛提取，返岛提取免税品时须提供本人有效身份证件和实际离岛行程信息。离岛免税商店应确认提货人身份、离岛行程信息符合要求后交付免税品。

据了解，自2011年4月开始试行离岛旅客免税购物政策以来，海南离岛免税政策极大促进了海南国际旅游岛建设，带动了海南旅游消费及相关产业发展。离岛免税政策实行近10年来，历经多次调整。2020年7月，财政部、海关总署、税务总局明确，离岛旅客每年每人免税购物额度提升至10万元，不限次；免税商品种类进一步扩大至45种，增加电子消费产品等7类消费者青睐商品；取消单件商品8000元免税限额规定；以额度管理为主，大幅减少单次购买数量限制的商品种类，仅限定化妆品、手机和酒类商品的单次购买数量。此次出台的《公告》将进一步方便旅客购物，支持海南自由贸易港建设，加快建设国际旅游消费中心。