就地过大年 暖心措施多

再过几天，便是春节。今年，为了减少疫情传播风险，切实保障人民群众生命安全和身体健康，各地区各部门提倡就地过年。如何让人民群众度过一个健康安全、欢乐祥和的新春佳节？最近一段时间以来，读者纷纷向本报读者来信版、人民网“领导留言板”反映情况，提出自己的期盼。

——编 者

市场菜场正常营业

生活物资供应充足

任华平离乡9年，在成都做环卫工人，最近与家人商量就地过年。“前几天，公司发了全年工资和奖金。周边超市增加了水产品、牛羊肉、鸡肉的上市量。我打算买点好吃的，除夕做顿美味年夜饭，快快乐乐过大年。”任华平说。

“虽不如爸妈做得精细，但很地道！”决定留在南京过年的新疆小伙小马最近很高兴，家附近的菜市场推出各类西北面点。春节假期，南京将有224家农贸市场不打烊，3家大型批发市场不闭市，正月初七起全市农贸市场恢复正常营业。

连日来，一些大中城市引导农贸市场、超市卖场、生鲜电商保持正常运营，确保生活必需品不断货。不过，也有读者反映一些商品的供应和价格问题。“春节是传统消费旺季，今年不少群众就地过年又带来消费需求的结构性变化，市场保供任务更加艰巨。”在太原务工的李先生建议有关部门密切跟踪供求形势，多渠道组织调配货源，特别要确保生活必需品供应量足价稳，同时加强商品质量和食品安全监管。

为做好春节期间市场保供，商务部近日印发通知，要求连锁超市、农副产品批发市场加大货源组织和调运力度，确保米面油、蔬菜、肉蛋奶等生活必需品供应充足，价格稳定。国家粮食和物资储备局有关负责人表示，已经启动相关机制，从突出重点区域、用好储备资源、加强监测预警等方面周密部署，督导各地保障粮油供应。

文化生活丰富多彩

旅游休闲服务到位

除了期盼生活物资保障充足，群众的精神文化生活需求也不断释放。相比往年异地长线游，今年春节出游大家更倾向于短周期、近距离、慢节奏，本地旅游将成为春节出游主要选择。王先生是一名出租车司机，他说：“以往春节期间载客量明显变少，通常会在家休息陪家人。今年很多人留下，尤其是年轻人会在周边短途游。有客人已经提前和我预约，春节为他们提供包车服务。”

据了解，多地多部门推出各类线上文旅活动。如，文旅部非遗司主办“文化进万家——视频直播家乡年”活动，支持各地以系列短视频、直播等方式，对符合当地疫情防控规定、可在当地举办的民俗活动进行拍摄记录、集中展播。再如，辽宁沈阳各博物馆、纪念馆推出线上展览超40个；重庆开展“晒文创产品”大型推介活动，群众通过网络直播间，就可以在线欣赏美景、了解文创产品……

对此，北京读者厉新建表示，只要严格落实疫情防控要求，各主要旅游景点或休闲度假空间可以有序开放，建议按照限量、预约、错峰等要求，保障旅游产品供给，丰富假日旅游活动，更好满足群众旅游休闲需求。在宁夏工作的读者陈德建议：“在确保安全的前提下，图书馆、博物馆、体育场等公共活动空间、文化娱乐设施应保障开放时间，丰富大家的假期生活。”

关注关爱留校学生

结对帮扶困难群众

今年寒假，不少学生选择留校。“学校早已考虑我们留校学生的食宿保障，宿管阿姨也很关心我的生活，常常带吃的给我。”西安石油大学研究生小宋的老家在河北邢台，由于疫情防控，选择就地过年。班里有好友在放假前专门邀请小宋去老家汉中过年，体验别样的秦巴年味。

对此，河南郑州读者申国华表示，有的高校寒假放几十天，要妥善安排好就地过年学生的假期生活。既要做好后勤物资保障，搞好伙食调剂，也要做好图书馆、体育场馆等管理工作，让学生做到休息学习两不误。同时，严格落实各类值班制度，防止学生遇到困难找不见人。

需要注意的是，一些读者来信反映，因选择就地过年，自己无法探望远在家乡的老人孩子，希望相关部门组织走访探视，对有困难的家庭提供针对性的帮扶关爱。

不少地方已经行动起来。在江西，乐安县的在外务工人员约10万人，登记在册的农村留守儿童超1万人。为关爱留守儿童，该县“童伴妈妈”们每天都到村里的“童伴之家”，与孩子们一起踢球、画画、写作业，充实他们的寒假生活，让他们感受到社会的温暖。在山东，沂南县开展“就地过年 送爱到家”公益爱心活动，志愿者与在外务工就地过年的留守儿童家庭结对帮扶，送年货，送祝福，陪伴留守儿童欢度寒假，喜迎春节。

快递包裹如期送达

交通出行安全方便

靠快递吃上家乡味成为许多人的选择。多名读者表示，“不回家过年，家里给我寄了几十斤腊肉”“寄年货这个方式好，吃到家乡菜特开心”。春节期间快递不打烊成为享受亲情友情的重要链条。

“如果消费者选择网上采购年货，快递小哥会如期将新年的祝福送到你的家里。”交通运输部有关负责人近日表示，邮政管理部门和寄递企业积极行动，全力以赴保障就地过年相关服务。在保障应急物资运输方面，已简化应急运输车辆通行证办理流程，在有条件的收费站要求设置应急通行绿色通道，对持有通行证的车辆保障优先快速通过，保障重点应急物资高效、安全抵达。

读者黄先生是一名快递小哥，他介绍说，公司积极引导快递员在岗，留下1/3员工，确保春节假期人力调遣。“我今年就不回老家了。打算利用春节多挣些钱，等天气暖和一点再回家看看。”据了解，为确保疫情防控和快递配送两不误，小黄所在的公司对所有快递人员升级安全防护措施，每日跟进健康监测。

除了物流通畅，多地交通运输部门还引导城市公交、轨道交通、出租汽车企业合理调整运力和运营时间，满足群众购物、休闲等出行需求。郑州公交第一运营公司有关负责人介绍，公司推出点对点定制专线，解决企事业单位留郑员工的出行问题。针对就地过年群众个性化出行需求，提供“飞线巴士”网约公交车，有集中出行需求的可提前预约。

“春节长假期间，低温、雨雪、冰冻等天气增多，在交通运输领域安全生产方面，绝不能有侥幸心理。”江西南昌读者晏承北建议，严管重点车辆，严查“三超一疲劳”等严重违法行为，确保群众安全有序出行。

员工生活安排妥当

合法权益有效保障

中国政府网近日推出“就地过大年服务专区”微信小程序。点开界面，你可以看到部委政策、各地措施、便民应用等信息，就地过年可能遇到的管理服务问题都有解答，如果遇到困难还可以留言反映情况。

不少读者点赞并表示，应及时回应和满足群众需求，把大家的安危冷暖放在心上，积极做好就地过年员工特别是外地农民工假期餐饮、住宿、医疗等服务保障， 保障就地过年企业职工工资休假等合法权益。

林昱华是四川德阳一名餐饮店经营者，计划春节假期照常营业。店中有4名外地员工，其中两人决定就地过年。“我已经主动联系有关部门，优先为留下来的员工接种新冠疫苗。”他表示，自己还给他们的公交卡、手机充值，准备超市代金券、购物卡，购买了口罩、消毒液、手套等防疫物资。

“每年春节，一回家准能看到我妈在厨房忙活。她每年除夕夜都会炖条鱼，图个年年有余的好兆头。一大家子人一起说说家常，特别幸福。”湖南读者李先生目前在江西一家中小企业打工，回忆起每年回家过年的场景时很激动，对倡导就地过年的做法表示理解，但是他认为，今年不回家过年了，建议企业合理安排生产、考虑错峰放假、调休等其他福利，以解员工们的思乡之情。

根据政策，低风险地区的人员持健康码“绿码”可以进行有序流动。但有读者反映，一些地方出现疫情防控“擅自加码”“层层加码”“一刀切”等问题，对返乡人员设置重重障碍。山东蒙阴县读者张立美表示，在倡导就地过年的同时，也应为返乡人员提供更多的保障和便利。

暖心政策落地落实

爱心活动走近身边

近日，中办国办印发《关于做好人民群众就地过年服务保障工作的通知》明确，引导吸纳农民工较多的企业不裁员、少裁员，对符合条件的农民工及时发放临时生活补助。福建省人社厅发文，支持企业春节期间稳岗留工，按人数给予一次性奖补；陕西省提出，2月在省内各市就业未返乡的市外农民工参加线上培训时间超过36课时的，按每人450元给予线上培训补贴，留在省外务工地过年的陕西脱贫农村劳动力转移就业交通补贴时限延长至2021年底……

对于大家关心的就地过年暖心政策，人社部有关负责人表示，将开展“迎新春送温暖、稳岗留工”专项行动，通过有效举措推动务工人员就地过年有关怀、企业开工复工有保障、农民工节后务工有支持。“我们餐厅给大家发了春节奖金，还特意采购了腊肉、年糕等食材，吩咐厨师多做些不同地方的家乡菜。”刘女士是山西一家餐厅的服务员，她很感谢这些暖心举动。

不少地区还积极开展就地过年爱心活动。杭州下城区长庆街道发起了“定制年货大礼包”活动，辖区爱心企业和人士捐赠10余万元，为响应就地过年倡议的外来务工人员置办年货和心仪礼物，并免费快递寄给远方的亲人。来自河南信阳的务工人员谢美霞就获赠了一台音箱。“我准备寄给在老家的婆婆，街道工作人员特意在音箱里下载了戏剧，老人开机就可以听。”

在江苏、浙江、广东等流动人口大省，除了鼓励企业发放留岗红包、及时回应和满足就地过年群众需求外，多地还对驻留职工申请积分落户、积分入学给予加分奖励。对此，不少读者表示，希望政策礼包落地落实，让就地过年欢乐祥和。

（刘书含参与采写）

《 人民日报 》（ 2021年02月08日 08 版）