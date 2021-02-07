县城属于农村吗？就地过年期间是否允许亲友聚会？国家卫健委权威回应

人民网北京2月7日电 今日，国家卫生健康委在官网发布了“群众关心的有关就地过年服务保障政策的答问”。围绕如何定义“农村地区”、从低风险地区跨省返回城市是否必须持核酸检测证明、就地过年期间是否允许亲友聚会等人民群众关心关注的问题，进行了详细解答。

问题1：按照《冬春季农村地区新冠肺炎疫情防控工作方案》要求，“返乡人员是指从外地返回农村地区的人员”。如何定义“农村地区”，县城属于农村吗？

答：《冬春季农村地区新冠肺炎疫情防控工作方案》所指的返乡人员主要是跨省返回到农村地区的所有人员及本省内的进口冷链食品从业人员、口岸直接接触进口货物从业人员、隔离场所工作人员、交通运输工具从业人员等重点人群跨地市返回到农村地区的人员，农村地区的具体范围原则上由各地根据当地实际情况，结合国家政策来确定。

问题2：春节期间，从低风险地区跨省返回城市人员，必须持核酸检测证明吗？

答：根据国务院联防联控机制综合组《关于有序做好春运期间群众出行核酸检测工作的通知》等疫情防控文件有关规定，低风险地区进口冷链食品从业人员、口岸直接接触进口货物的从业人员、隔离场所的工作人员、交通运输工具从业人员等重点人群跨省、跨市出行的，以及跨省返回农村地区的返乡人员，应当持有7日内有效的新冠病毒核酸检测阴性结果；低风险地区其他人员应当持健康通行码“绿码”出行，在体温正常且做好个人防护的前提下有序流动。

问题3：按照《冬春季农村地区新冠肺炎疫情防控工作方案》，“持核酸检测阴性证明返乡后需要进行14天居家健康监测”，但是春节假期不到14天，如何解决？春节假期结束后返程，是否需按返乡人员相关防控要求执行？

答：《冬春季农村地区新冠肺炎疫情防控工作方案》持核酸检测阴性证明返乡和返乡后14天居家健康监测的有关要求从1月28日春运开始后实施，至3月8日春运结束后截止。如返乡不满14天的，以实际返乡时间落实居家健康监测和核酸检测要求。春节假期结束后返程，需要根据所在地和目的地的疫情防控形势和疫情风险等级综合研判，以目的地疫情防控要求为准。

问题4：就地过年期间，是否允许亲友聚会，是否有明确的人数限制或相关要求？

答：根据《国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制关于进一步做好当前新冠肺炎疫情防控工作的通知》等疫情防控有关文件及方案要求，过年期间尽量减少人员流动和人群聚集。企事业等单位举办会议、聚会等活动应当控制人数，50人以上活动应当制定防控方案，严格落实有关防控措施；提倡家庭私人聚会聚餐等控制在10人以下，做好个人防护，有流感等症状尽量不参加。对于农村地区，要求居民家庭不举办聚餐等聚集性活动，宣传和倡导移风易俗，劝导农民群众不串门、不聚集、少外出，提倡“喜事缓办，丧事简办，宴会不办”。确需举办的活动，规模应控制在50人以下并有防控方案，并向属地疫情防控指挥部报批，由村委会负责监督登记参加人员基本信息并严格执行防控措施。

问题5：货车司机常年在外奔波，不属于就地过年的范围，但却面临返乡难的痛点。请问能否明确货车司机等特殊人群的返乡政策？

答：按照疫情防控工作有关规定，交通运输工具从业人员跨省、跨市返乡时需持有7日内有效的新冠病毒核酸检测阴性结果。

问题6：春运期间返乡人员核酸检测需求增加，是否有相应保障措施，避免在检测过程中出现交叉感染风险？

答：在疫情防控过程中，国家卫生健康委始终引导社会公众强调做好个人防护措施，例如正确佩戴口罩、勤洗手、保持安全社交距离等。返乡人员需要进行核酸检测的，可到医疗机构进行采样，采样过程中做好个人防护。我委已经多次要求医疗机构通过预约采样、间隔采样时间段，并落实加强通风、环境清洁消毒等标准预防措施，最大程度减少交叉感染。