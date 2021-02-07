胡大一从医50周年医学人文精神研讨会暨整理编撰启动仪式举办

2月6日，“胡大一从医50周年医学人文精神研讨会暨整理编撰启动仪式”举办。此次研讨会以“师生聚首论术道，医患同堂话健康”为主题，旨在激起对医学、医学教育以及医学人文思想内涵的深刻思考和探索，实现“大一精神”的传承，造福中国心血管界，造福“心病”患者，促进中国健康梦的实现。

中国人民解放军总医院李田昌担任会议主持人并致开幕词辞，会议共分五个篇章，从不同维度向广大参会者介绍了胡大一教授五十年来心路历程及为我国医疗卫生、医学教育和健康服务业发展做出的重大贡献。

胡大一在发言中说：“我虽然父母亲都是医生，但我当时选择学医这条道路更多的因为国家政策，医疗卫生工作的重点是放到农村去，这就是我们入学教育的主要内容。作为人民、国家、政府培养的大学生，理应将我们的所学所想用到服务人民、回报国家上去。50年是一段历史，也仅是一个逗号，我非常希望能够在有生之年能够坚持有健康的身体更多的为人民健康工作奋斗，为广大患者服务。”

胡大一称，自己人生价值观上的两位榜样分别是雷锋同志和白求恩医生，一位是全社会的精神楷模，一位是医学界的精神楷模。“我很庆幸自己经历了新中国前30年的后半段和改革开放后4年的全程，成为走过了共和国医疗卫生事业全程的一位医生。经过父母潜移默化的熏陶、母校北医老师们的言传身教，以及我行医多年的经历，我认为医生最重要的是同理心，同情心和责任心。为患者着想，站在患者的角度来想问题，医佛同源，没有一副菩萨心肠不要选择医生这个职业，和其他职业不一样，医学面临的一个个鲜活的生命，我们时时肩负着生命的重量和重要的社会责任，没有早期看到缺医少药的农村情况，我很难去理解政府责任，所以后来我所有的工作最终都提到走基层、下农村、进家庭，推动我理解了‘治病为中心’向以‘人民健康为中心’转移和弥合临床医学和预防医学、公共卫生的裂痕。”

胡大一表示，提出“双心医学”的概念和推动双心医学的实践是他当医生对医生理解的一个重要转折点，90年代初期，我国一批医学人文与哲学的老前辈们开办广州会议已经在推进世界卫生组织倡导的，“单从生物学模式向心理、生物、社会综合医学模式转移”的重大话题。双心医学正是促进这种模式转移的重要突破口，为患者治病要做到“四看”：一看病情，二看心情，三看生活、工作经历，四看性格。随访患者应该成为每个医生的行为习惯和每一位患者的互动当中让我们了解很多书本上、经验上学不到看不到的东西。医生的提高是在随访过程中向患者学习，医生是在不断纠错过程中学习成长的，我们应该由衷感谢每一位患者。

胡大一讲到，50年的学医从医经历，使他觉得医学一定要高举四面旗帜，把“公益、预防、规范、创新”八个大字鲜明的写到医疗卫生的旗帜上，要推动“三个回归”医学迫切需要回归人文、回归临床、回归基本功，尽管目前医疗改革还在不断发展，还面临很多困难和挑战，我们的医学一定会沿着正确的道路有序、快速的发展下去，生命不息，奋斗不止，为健康中国共同奋斗。

长春中医药大学附属医院孟晓萍教授、同济大学附属同济医院王乐民教授、中华预防医学会杨维中会长分别讲述自己与胡大一多年来共同工作的感受，介绍其为中国心血管学科、群医学学科等学科的建设和发展做出的工作和贡献，以及产生的深远影响，并介绍自己的思想感悟。

全国各地胡大一教授教导过的学生代表：首都医科大学附属复兴医院杨明教授、上海市同济医院马文林教授、河北省人民医院郭艺芳郭艺芳教授、北京市第一中西医结合医院李瑞杰教授、心血管副主任医师及国家级健康管理师王领军教授、解放军304医院徐国辰教授、首都医科大学附属北京友谊医院王雷教授、中国医科大学附属第一医院孙英贤教授回顾了在校期间胡老师对他们的言传身教和无私帮助,讲述了胡教授职业人文思想对自己今后为医、为师工作的深远影响，并表达了对恩师的无限感激和真诚祝福。

北京大学人民医院丁荣晶介绍了“胡大一从医50周年医学人文精神”整理编撰工作思路与方法。

最后由胡大一亲自启动胡大一从医50周年医学人文精神整理编撰工作。希望以此实现胡教授医学人文思想的体系化，让“大一精神”的火种更好的传承下去，为推动心疾病的预防、诊断、控制、治疗和康复的协同，为推动中国医学教育与医疗工作的健康科学发展，为建设健康中国做出更多贡献。