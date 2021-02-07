北京数字人民币试点活动启动

预约报名通道自2月7日0时正式开启

个人预约须同时满足两个条件：一是预约登记时所处地理位置在北京市（以GPS定位为准）；二是使用中国大陆手机号码和第二代居民身份证进行预约登记

本报讯（记者 潘福达）在北京冬奥会开幕倒计时一周年之际，为实施科技冬奥行动计划，加强冬奥支付服务环境建设，北京市围绕冬奥消费全场景，昨天宣布启动“数字王府井 冰雪购物节”数字人民币试点活动。

试点活动由北京市东城区人民政府主办，通过预约报名、抽签发放红包的方式，向中签人员发放5万份数字人民币红包，每份红包金额200元。

据了解，预约报名通道自2021年2月7日0时正式开启，在京个人消费者（以手机系统GPS定位为准）,可登录“魅力王府井”微信小程序查看本次活动详细介绍，使用京东APP（包括京东APP、京喜APP）活动预约平台登记申请报名，经公证处摇号系统抽签，中签者可根据中签短信指引下载数字人民币APP并开通个人“数字钱包”，获取数字人民币红包。

该红包可于2月10日（腊月廿九）21时至2月17日（正月初六）24时内在王府井指定商户或京东APP“数字王府井 冰雪购物节”专区消费使用，线下商户名单可至“魅力王府井”微信小程序活动平台查阅。

需要注意的是，个人预约须同时满足两个条件：一是预约登记时所处地理位置在北京市（以GPS定位为准）；二是使用中国大陆手机号码和第二代居民身份证进行预约登记。本次红包发放通过“摇号抽签”决定，非先到先得，无需争抢，预约登记时个人数字钱包的开立可在工、农、中、建、交、邮储六家银行之中选择。用户需要在数字人民币红包有效期内使用，超过有效期的数字人民币红包将无法使用。

“数字王府井 冰雪购物节”活动支持数字人民币红包在冰雪运动和冬奥食、住、行、游、购、娱等全场景进行线上线下消费，是数字人民币研发过程中的一次常规性测试，也是北京为促进国际消费中心城市建设、拉动内需、鼓励“就地过年”开展的创新实践。

数字人民币是由人民银行发行的数字形式的法定货币。由指定运营机构参与运营并向公众兑换，以广义账户体系为基础，支持银行账户松耦合功能，与纸钞和硬币等价，具有价值特征和法偿性、支持可控匿名。

当前，北京正在积极贯彻落实推动“两区”政策，推进数字人民币试点是其中重要内容之一。此前，2020年12月29日，数字人民币北京冬奥试点应用在北京地铁大兴机场线启动，活动中产生了北京冬奥首张使用数字人民币购买的地铁票，冬奥特色数字人民币可穿戴设备钱包首次亮相，标志着北京围绕冬奥会场景推进数字人民币试点取得阶段性进展，同时为北京建设数字货币试验区奠定了坚实基础。

据介绍，下一步，北京将围绕2022年冬奥会稳步推进数字人民币更多试点应用，持续深化落实“两区”政策，不断完善法定数字货币试验区和金融科技应用场景试验区建设，提升北京智慧城市服务水平，打造国际消费中心城市，为北京冬奥会支付环境建设做好服务保障。