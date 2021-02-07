政府委托企业搭平台打通供需堵点 春节期间蔬菜新鲜好吃不贵

1.29元一斤的大白菜、1.69元一斤的土豆、1.89元一斤的胡萝卜、3.68元一斤的油麦菜……在超市发双榆树店，市民们正趁着周末采购蔬菜和年货。“大白菜是民生菜，需求量很大，每天几乎需要上架20吨以上。我们把需求发布到平台，山东寿光的全国蔬菜供应基地与我们取得联系，很快沟通好需求安排发货，效率高了很多。”超市发双榆树店店长刘学东说。

刘学东所说的平台，是市商务局、市发改委近日委托京东科技集团开发的“蔬菜进京分省对接平台”“车辆进京报备系统”，用科技保障北京市民的“菜篮子”。市发改委、市商务局相关负责人昨天透露，平台1月16日上线半个多月来，北京25种蔬菜平均价格平稳，蔬菜供应量稳步提升，为就地过年的北京市民“菜篮子”提供保障。

今年春节除了做好疫情防控外，就地过年的人数倍增，北京蔬菜等生活必需品的供应能力面临“大考”。半个月前，“蔬菜进京分省对接平台”上线。蔬菜商户们通过手机便可完成注册、登录，审核通过后便可以随时随地发布求购或供给消息。目前，平台认证的蔬菜供应基地大户数量近1000家，已有来自全国25个省、4个市以及2个自治区的蔬菜商户通过该平台进行远程在线供需对接。

以超市发为例，作为首批入驻“蔬菜进京分省对接平台”的商户，目前超市发将近一半的蔬菜供应都通过该平台来完成。其生鲜配送中心负责人韩先生介绍，借助“蔬菜进京分省对接平台”，企业可以快速获得外省市供给方的精准信息直接沟通，目前各个门店蔬菜销售品种并没有因疫情出现品项缺失的情况，整体蔬菜供应量较平时还出现了提升，保障首都居民过好年。

由于供应量稳步提升，虽然进入了春节消费旺季，本市蔬菜供应价格保持稳定。市发改委二级巡视员王岩介绍，据发改委对本市生活必需品的最新价格监测数据，大白菜批发价格1月15日为1.27元一斤，2月6日为0.96元一斤；圆白菜1月15日批发价格为2.58元一斤，2月6日为2.35元；重点监测的25种蔬菜平均价格1月15日为2.08元，2月6日为1.92元，均有一定程度下降。

“平台上每天都会公布北京当日的蔬菜批发价格，供各地蔬菜供应商参考，在通过相应审核的基础上，有价格优势的供应商就会踊跃加入，供应量上来了，价格也就下来了。”王岩说。

“车辆进京报备系统”则为全市商超社区体系供应食材的外来供货车辆打开了一个进京许可、报批的“绿色通道”。在这套系统上，对口各大商超菜市场进京运输蔬菜等生活必需品的车辆可直接进行车辆进京保障服务申请，填写相关运输信息、司机个人身份信息后，系统将向北京市相关部门推送申请车辆的进京保障服务。

市商务局信息中心主任、一级调研员周涛介绍，蔬菜进京时间缩短、因疫情防控限制而需要中途换车的情况也可尽量避免，这不仅让市民餐桌上的蔬菜更新鲜，也更有助于降低成本、稳定菜价。“蔬菜这种商品，一旦换车就会产生损耗，损耗比例大概3%到5%，而‘车辆进京报备系统’能够帮助商家减少这一部分损耗，从而让利于民。”刘学东说。

据京东科技集团北京业务负责人丁新海介绍，系统上线后，原本山东蔬菜到北京需要13小时到14小时，目前只需要7小时，以科技助力稳住百姓“菜篮子”。