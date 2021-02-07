终端连接数突破2亿 5G商用还需闯关

近日，工业和信息化部发布的数据显示，2020年我国新建5G基站超过60万个，所有地级以上城市5G网络实现全覆盖，5G终端连接数突破2亿，各行各业产业数字化进程不断加快。在此情况下，我国5G商用状况颇受关注。

“2亿终端主要来自手机，也包括部分行业终端。截至2020年12月，5G手机出货量占比已经达到68.4%。”赛迪智库无线电管理研究所副所长彭健告诉记者，5G手机已成为市场主流以及用户换机的优先选择，截至2020年12月，手机用户平均每户每月上网流量（DOU）已经接近12GB，5G在上网流量的快速增长中发挥了巨大作用。

值得一提的是，中国移动已开通39万个5G基站，能为全国所有地级市和部分重点县城提供5G独立组网服务。这意味着，对于大部分的城市手机用户而言，5G网络已成为继4G后的又一个可供选择的主用网络服务。而从4G、5G的同期数据对比来看，商用一年后，二者的基站数量基本持平，但用户数差别较大——截至2014年底，我国4G用户数为9728.4万，而截至2020年底，仅中国移动和中国电信的5G套餐用户数就突破了2.5亿，渗透率超过16%。在政策大力支持及产业链各方共同努力下，5G已超过4G同期的用户规模。

业界人士普遍认为，5G推动了用户信息消费的转型升级，人们对VR/AR智能头显、可穿戴设备、物联网产品等新型终端关注度不断增加，消费潜力将持续释放。

“从个人消费市场看，虽然5G暂未出现类似于4G时代网络直播等现象级应用，但任何一代移动通信网络建设都必须尊重其客观发展规律，超高清视频、5G消息、5G云游戏等面向手机用户的应用，还有待于产业链各方共同挖掘。”彭健说。

“5G商用一年多以来，行业应用实现了从0到1的突破。”中国信息通信研究院副院长王志勤表示，目前，全国超过2300家企业已开展5G创新应用项目4200多个，在港口、矿山、医疗、交通、能源、智能制造等多个领域积极探索。

仅以5G在智能制造领域的应用为例，新凤鸣集团从事的化纤行业生产过程工序较多，其中纺丝环节经常出现“飘丝”“飘杂”等现象。传统解决方法是靠人眼分辨，但因巡检频度低，时常发生漏检情况，因此行业优品率始终卡在98%左右。为提升优品率，新凤鸣集团打造了5G智能车间——采用8K高清摄像机的巡检机器人替代人工巡检，满足超高精度检测要求。同时，基于5G高带宽、低时延能力，机器人采集的大数据可以实时传输到监控中心，通过后台智能分析算法的分析，生成业务所需数据。据估计，这将有效提升优品率，每年为集团带来2000万元的直接收益。

“尽管我国5G网络建设开局良好，但行业应用仍处于导入期，产业基础支撑能力不强、商业模式不清晰等问题依旧存在，跨行业融合壁垒难以消弭，实现规模化应用尚需时日。”在王志勤看来，下一步应大力推动5G融合应用，形成“以建促用、以用促建”良性发展模式。鼓励各行各业面向应用场景进行技术创新，遴选融合应用示范标杆，发布重点行业应用实施指南。在工业互联网、医疗、能源、港口等重点行业加快5G应用推广，拓展5G在线教育、物流等其他领域示范性作用，打造更多典型应用场景。

与此同时，要推进各地5G检测实验室、创新中心等公共服务平台建设，联合产业各方力量开展5G应用模式创新和关键技术研发、5G应用测试验证、商业模式孵化等。“加快5G应用认证和供需对接，以行业应用需求为导向，孵化和培育一批既懂5G又懂行业应用的解决方案提供商。”王志勤表示。