落实“沪十条”限购令 上海首批入市新楼盘认购采用“计分制”

中新社上海2月6日电 (记者 缪璐)为落实“沪十条”中关于“完善新建商品住房公证摇号选房制度，优先满足无房家庭自主购房需求”的规定，6日上海首批入市销售的3个新开楼盘认购均采用“计分制”。

记者从当天开售的闵行“永康城浦上雅苑”、宝山“经纬城市绿洲家园三期”、嘉定“峰范嘉苑”3个楼盘处获悉，“计分制”设置5个计分项，包括家庭、户籍、拥有的住房状况、五年内在沪购房记录以及在沪缴纳社保。

根据现场公示的认购计分规则，总分由基础分和年限分两部分构成：基础分根据认购对象名下有无房产、五年内是否有购房记录、家庭结构和户籍情况打分；年限分根据认购对象的社保缴纳月数和系数相乘算得。

据现场销售人员介绍，每位购房者都需对照规则先自己申报分数，并填写承诺表承诺属实。提交后，上海市房管局、民政局、社保中心等将进行联网核查，确认每一个购房者的积分。认购积分审核时间预计为10天。

认购规则发生变化，认购流程随之发生变化。和过去最大不同的是，摇号有了入围门槛。本次开售的3个楼盘均确定入围摇号的比例，售楼处公示的《入围规则》显示，项目认购组数与上市房源套数比超过1.3:1。假设可售房源有200套，认购人有400户，那么按打分结果对认购对象由高到低排序，最终可以入围摇号的为260户。

开发企业表示，认购规则和计分方法设计的指导思想是坚持“房住不炒”，体现“以居住为主、以市民消费为主、以普通商品房为主”的原则，在现行住房限购制度框架下，聚焦优先满足“无房、自住”家庭的购房需求，兼顾合理的改善型购房需求。

上海中原地产首席分析师卢文曦告诉中新社记者，从打分规则来看，上海户籍家庭名下无房5年内无购房记录的入围可能性最高，其次是非户籍家庭名下无房和户籍单身名下无房5年内无买房记录的。这种打分方式体现了公平性，优先保护无房家庭购买资格。

卢文曦补充道：“实际上，这次细则是继续堵漏洞，在无房户认定中，对于赠与和使用权房的漏洞也堵住，继续打压投机炒作空间和念想，防止一些买家钻空子，可缓解市场中买不到房的焦虑情绪，使上海楼市重回合理通道。”