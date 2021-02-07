对抗肝癌，早期筛查尤为重要

在第22个抗癌日到来的前一天，那个唱尽平凡人离愁别绪的音乐人赵英俊因肝癌去世，终年43岁。赵英俊生前最后为抗癌电影《送你一朵小红花》所写的一首同名歌曲，似乎也是送给自己，“多么苦难的日子里，你都已战胜了它，送你一朵小红花”，让人泪目。

江苏省肿瘤医院专家介绍，我国素来是肝癌的重灾区，高居我国癌症发病率第5位，死亡率第2位，每年新发肝癌患者41万人，肝癌死亡病例数39万，近80%的肝癌患者确诊时已处于中晚期，治疗难度大，预后差，确诊后生存期通常仅有3至6个月。

肝细胞癌是唯一的不一定需要穿刺活检，而可通过CT或者MRI影像就能较为准确地实现临床诊断的恶性肿瘤。CT或MRI检查能通过造影剂在动脉期、门静脉期及延迟期的动态变化，使可疑病灶与正常肝组织形成对比，产生动脉期强化，门静脉期及延迟期退出的“快进快出”的影像学特点。血清AFP是当前诊断肝癌和疗效监测常用且重要的指标。血清AFP≥400μg/L，排除妊娠、慢性或活动性肝病、生殖腺胚胎源性肿瘤以及消化道肿瘤后，高度提示肝癌。需要注意的是，对于缺乏典型肝癌影像学特征的肝占位性病变，需要在排除禁忌后行肝穿刺活检协助确诊。

对肝癌高危人群的筛查，有助于肝癌的早期发现、早期诊断、早期治疗，是提高肝癌疗效的关键。在我国，肝癌高危人群主要包括：具有乙型肝炎病毒（HBV）和（或）丙型肝炎病毒（HCV）感染、过度饮酒、非酒精性脂肪性肝炎、长期食用被黄曲霉毒素污染的食物、各种原因引起的肝硬化以及有肝癌家族史等人群，尤其是年龄>40岁的男性风险更大。借助于肝脏超声检查和血清甲胎蛋白（AFP）进行肝癌早期筛查，建议高危人群至少每隔6个月进行1次检查。

肝癌现有的治疗方法众多，包括外科手术（如肝切除术、肝移植术）、血管性介入、局部治疗（如射频、微波、冷冻等消融治疗）、生物治疗、靶向药物治疗、化疗、放疗、中医中药治疗等。长久以来，肝肿瘤切除术是早期肝癌根治性治疗的最主要方式。越来越多的研究显示，由靶向药物、免疫治疗药物搭配而成的肝癌新辅助治疗，可以将部分不可手术的患者降期转化为可手术的患者，最大程度改善预后；而术后辅助治疗可以巩固患者手术成果，降低复发，延长患者生存时间。介入治疗是目前临床肝癌治疗的发展中最具活力、进展最快的领域之一。对于不能手术切除的中晚期肝癌患者来说，经导管肝动脉化疗栓塞术（TACE）是首选治疗方法，在此基础上，新兴的肝动脉灌注化疗（HAIC）也在不断展现出更优的治疗潜能。

肝癌是目前少数有较为明确致病因素的恶性肿瘤之一，从而可以针对致病因素进行相应的预防工作。乙肝病毒（HBV）感染是我国肝癌最主要的病因，接种乙肝疫苗大大降低了感染乙肝病毒的风险，对于已经感染乙肝病毒的患者来说，应该规范的抗病毒治疗并且定期复查。远离致病因素主要包括，不饮用不洁水源，不食用霉变的食物，避免接触及摄入黄曲霉毒素。追求不酗酒、不吸烟、不熬夜、均衡饮食、适量运动等健康生活习惯，可降低肝癌及其他恶性肿瘤的发生率。