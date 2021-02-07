躺着玩手机，小心鼻子遭遇“头号风险”

近日，周迅鼻梁处贴着创口贴亮相新一期《快乐大本营》引起不少影迷和网友们关注，而据何炅透露这正是因为她前几天躺在床上玩手机看着看着睡着了，结果不慎砸在了鼻梁上。看来，躺在床上玩手机，鼻子可承担着“头号风险”！

通讯员 章琛 扬子晚报/紫牛新闻见习记者 吕彦霖

不少网友表示，鼻子被手机砸到，看着就很痛！甚至还有网友分享了自己被平板电脑砸到的痛苦经历。那么若是鼻子不慎受到外伤，该如何处理呢？

南京市第一医院耳鼻喉科唐辉主任表示，若不慎鼻子被砸到，或是不小心撞到、磕到，切莫惊慌，第一步是先观察。“赶紧起来对着镜子看看有没有外伤，有没有皮肤的一些伤口。”如果不幸有流血或有伤口，应当进行消毒。“比如可以用碘伏轻轻地擦拭一下创面，消毒。”唐辉提醒，如果出现开放性伤口，但家里没有消毒物品，也没有创口贴，最好立即去医院处理，避免发生不必要的感染。

那么没有流血也没有伤口是不是可以揉揉了事？唐辉说，若鼻子不慎外伤，千万不要揉。“有可能只是看起来有青、肿，但不要揉一揉压一压，假如有小的骨折就很可怕，会造成移位。”唐辉表示，又疼又肿时可以拿小冰块冰敷3到5分钟，减少皮肤的青紫和瘀伤，有利于外伤肿胀的消退。“冰块不能太大，也不能重压。24小时内建议冷敷，不用热敷。”

唐辉表示，万一鼻子不慎骨折后不必紧张害怕，但也不能过于轻视。如果鼻子受伤后病人自己对鼻子的外形不满意，觉得有塌下去、鼓起来等情况，可以去医院拍CT，通过影像学具体诊断。对于鼻子外形畸形，唐辉建议在两周之内做鼻骨复位的手术。“复位手术是根据肉眼来观察鼻梁的情况做复位。如果外形很肿，就会影响医生的判断，所以我们一般是在外形消肿以后，也就是一个礼拜之后，才考虑是否需要做手术。”如果拖到半个多月一个月，会形成一些骨性骨痂，再做复位手术就有一定的难度。

唐辉主任提醒大家，虽然周迅砸到鼻梁是一个意外情况，但躺床上玩手机本身就并不是一个正确的阅读姿势。“躺着玩手机不仅有砸到鼻梁的风险，对于戴眼镜躺着看手机的人来说，如果手机不慎掉下来砸到眼镜，把镜片打碎，对眼睛伤害就更大了。”

唐辉提醒，玩手机应该采取正确的姿势，另外也要注意看一会儿手机休息一会儿活动一会儿，切勿因为假期就沉迷。