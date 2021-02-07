每100个孩子里就有3个弱视！早查早治效果好

近日，贾静雯女儿咘咘被查出先天弱视的消息登上热搜，引发了广大网友们的关注。

在各家星二代萌娃中，相信大家都对活泼可爱的咘咘不陌生，5岁的咘咘从小凭借着自己一双有灵气、亮晶晶的大眼睛收获了一众粉丝的喜爱。

记者发现，在评论留言中，不少网友除了鼓励小咘咘积极治疗、早日康复，也纷纷分享了自己弱视的经历。

据了解，弱视在幼儿期的矫正是十分重要的，为此，记者请教了南京医科大学附属眼科医院斜弱视科副主任医师王成虎。

弱视，指的是从出生到学龄前期这一视觉发育过程中，由于一些原因比如斜视、屈光参差、高度远视、高度散光等原因导致的单眼或双眼最佳矫正视力，即戴眼镜的视力也低于相应年龄儿童的视力。

王成虎介绍道，像小咘咘那样的情况，双眼相差高达600度，即为屈光参差。

王成虎告诉记者，弱视本身是不分先天和后天的，但绝大部分弱视的原因都是因为先天性的，发生率在3%左右。

贾静雯透露，咘咘从出生就高度屈光参差，因此自己是感觉不到的，在学校的例行检查发现有问题后才进行了专业的眼科检查。

对此，王成虎解释道，这是因为单眼弱视的孩子还有一个眼睛的视力是好的，因此不一定能发现得了。而双眼弱视则更能在早期发现，“两个眼睛都看不清，就会有一些症状。比方说眯眼睛、看电视离得很近。”

因此，王成虎提醒各位家长朋友们，对孩子眼睛状况的筛查很重要，特别是学龄前儿童，切勿错过黄金矫正期。“弱视一般是没有办法预防的，但是最好做到早检查、早诊断、早治疗。”

王成虎表示，弱视在6岁之前治疗效果比较好。弱视的小朋友们一定要抓住上学前，视觉发育期尽早治疗。“越早越好，如果到了12岁敏感期效果就不好，比较难治了。”

王成虎告诉记者，对于弱视，通常首先矫正屈光不正，比如对高度远视、高度散光进行矫正。之后，根据单眼弱视还是双眼弱视来选择是否需要遮盖。“如果是单眼弱视即一个眼睛好一个不好，在戴上眼镜之后要把好眼睛那边挡起来，去训练不好的眼睛；如果是双眼弱视的话戴眼镜就行了，不需要遮盖。”

据了解，针对弱视方面的辅助训练有精细目力训练诸如穿针、穿珠子，还有一些弱视治疗仪，或者是一些训练弱视的医用软件也可以用来配合训练。