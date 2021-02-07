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近6成异地就业人员“就地过年”

2021年02月07日08:39 来源：扬子晚报

今年春节回家吗？扬子晚报/紫牛新闻记者从智联招聘最新发布的调研数据中看到，近6成异地就业人员“就地过年”，其中，超2成企业已开展稳岗留工，企业规模越大占比越高。

调研显示，21%企业已落地“稳岗留工”政策，从企业规模来看，规模越大的企业对政策的响应力度越高。从具体措施来看，企业普遍采纳以“钱”留人的实惠方式，其中“发放慰问品或福利”占比最高，达53.4%，其次是“发放留岗红包(39%)”和“安排值班并提供高薪(34.9%)”。

针对异地就业人员的调研数据显示，57.6%的人表示此次春节不返乡，26.7%的人坚持回家过年。其中，家庭能否团聚是左右异地就业人员是否就地过年的重要因素。调研数据显示，与家人一同在工作地生活的受访者更倾向就地过年，占比为63.8%，高出“独自漂泊”群体10.8个百分点。其次，在不同婚育状况群体中，已婚已育者中，选择就地过年的比例达62.2%。（记者 李冲）

(责编：李轶群、许晓华)


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