要想绕开很容易！青少年防沉迷系统为何成摆设？

◎新华社记者 马晓媛 李紫薇

目前，各地纷纷开启寒假模式，不少家长希望通过青少年防沉迷系统控制孩子上网的时长。

青少年防沉迷系统是在国家相关部门的推动下，由各主要游戏、视频、直播等网络平台推行的软件系统。进入“青少年模式”后，用户的使用时段、在线时长、服务功能等会受到限制，且只能访问青少年专属内容池。

但“新华视点”记者调查发现，这类系统存在不少漏洞，实名制形同虚设，有的孩子甚至在网上随便找个身份证号码就顺利登录了。此外，网上还流传各种几十块钱的攻略，轻松破解系统限制。一些家长戏称，防沉迷系统“防了个寂寞”。

防沉迷系统压根啥也防不住

黄晴是重庆一家教育培训机构的英语老师，每周末给初中生上课。她发现，一下课孩子们就聚在一起玩手机游戏，热火朝天。“防沉迷系统压根啥也防不住，这么长时间，还没听说过哪个孩子因为防沉迷系统不能玩游戏的。”黄晴说。

山西晋城市凤城中学初三学生的家长赵小芳告诉记者，孩子回家一写完作业就玩手机游戏，有时候一玩就到半夜。虽然知道有防沉迷系统，也设置过，但感觉没什么用，孩子该玩还是玩，想啥时候玩都能玩。“这又放假了，家长要上班，孩子自己在家就更管不了了。”赵小芳说。

记者采访发现，这一被广大家长寄予厚望的青少年防沉迷系统，在迷恋网络的青少年眼中形同虚设。对于这一系统带来的影响，很多未成年人十分淡定：“要想绕开那个系统很容易。时间到了先退出登录，再打开用游客模式玩，基本没什么限制。”

“现在女生玩装扮类和养成类的游戏比较多，虽然都需要实名认证，但我用妈妈的微信就能登录。很多游戏都是这样，微信、QQ登录以后就不会再问其他信息了，默认你是成年人。还有很多网页上的小游戏不需要注册登录，直接玩。”

“很多游戏要用身份证登录，但不需要人脸识别，有的同学甚至在网上随便找一个通缉犯的信息，把其身份证号输进去就可以玩了。”

记者调查发现，“如何破解青少年防沉迷系统”还成为各大搜索引擎的热搜词。记者在多个搜索引擎和视频网站上搜索“防沉迷系统”，出现了大量破解攻略。搜索引擎还会推送售卖破解防沉迷系统的网站和软件。在一个“解除防沉迷网站”上，一个破解防沉迷系统的商品价值为60元。

平台“打折”落实注册实名制

记者了解到，虽然相关规定已明确网络游戏必须实名注册，但不少平台“打折”落实。

很多平台通过第三方账号登录规避了实名制监管。记者下载了多款热门游戏、直播、短视频App，发现大部分都可以通过微信、微博、QQ等第三方账号登录，在这个过程中，并不会甄别用户身份。

有的平台虽然要求实名制注册，但只认身份证不认人。有一些青少年会用家长的号码登录，有的随意在网上找个身份证号码就能登录。

此外，很多平台设置的“游客模式”不需要任何身份验证，为青少年开了“方便之门”。

记者用安卓系统下载了一款名为“斗罗大陆”的手游，在访客模式中连续玩了近两个小时，没有任何时间限制的提示。

记者调查还发现，有的平台重前期准入轻后期甄别。不少受访青少年告诉记者，一些平台的准入很严格，必须刷脸，但之后就不会再查，很多青少年会找成年人帮忙。“有的找家长，很多是找爷爷奶奶，稀里糊涂就帮着刷脸认证了。有的会去网上花钱找成年人代实名。”一名初中生说。

山西省太原市第四十八中学校一位初中生告诉记者，在他常玩的一款游戏公告栏上，常常会有人发帖，请求别人有偿帮忙解除防沉迷系统，用谐音字就可以避开敏感词审查，花钱请人刷个脸，很长时间内都不会再检查。

此外，不同平台各自为政，也让防沉迷系统在一定意义上失去了作用。由于缺乏统一的规范和标准，不同平台对于青少年模式下使用时段、受限时长、服务功能的规定各不相同。不少家长直言，就算所有平台都设置了青少年模式也没用，“孩子这个玩一会儿，那个玩一会儿，一整天就过去了”。

警惕企业对未成年人进行数据和社交绑架

目前，各平台的青少年模式仍然依靠用户的自主选择，如果没有家长监督，未成年人完全可不选择此模式。

记者在部分直播平台上体验时发现，即便在个人资料里填写未成年人的年龄信息，系统也不会自动跳转青少年模式，必须手动设定。

记者在部分农村地区采访时看到，由于父母在外打工，一些青少年由老人照顾，这些老人连手机操作都不熟悉，更不知道何为青少年模式。一些放假在家的学生一旦手机在手，就少有限制，往往沉迷其中。

21世纪教育研究院院长熊丙奇认为，青少年群体是一个数量庞大的用户群体，防沉迷系统的设置其实违背了企业商业利益。企业应不断提升社会责任，加大在青少年防沉迷系统上的技术和资金投入，相关部门也要加强对企业不规范行为的惩戒。

针对不同平台防沉迷系统各自为政的问题，熊丙奇建议，政府要推动建立统一的强制性防沉迷系统，要求各平台系统联网、信息共享，同时同步处理未成年人的数据，“比如一个孩子在某个平台上玩到规定时限后，这一天在其他平台上都不能再玩。”

中国传媒大学人类命运共同体研究院副院长王四新表示，社会各界要不断创新对未成年人网络权益的保护机制，防范危害未成年人健康成长的行为，防止个别企业和个人对未成年人进行数据和社交绑架，将其变成围猎的消费对象。

“要解决青少年沉迷网络问题不能单纯依靠技术。”中国教育科学研究院研究员储朝晖表示，家长和学校都要引导孩子，让孩子拥有广泛兴趣爱好和丰富的课余生活，学会如何安排时间。“孩子的主体性增强，就会认为网络只是个工具，不会沉迷其中。”