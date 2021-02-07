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世卫组织呼吁共享新冠疫苗并扩大生产规模

2021年02月07日08:13 来源：人民网－人民日报

　　本报布鲁塞尔2月6日电  （记者张朋辉）日内瓦消息：世界卫生组织5日呼吁各国在完成对重点人群接种后共享新冠疫苗，同时新冠疫苗制造商应大幅扩大生产规模。

　　世卫组织总干事谭德塞当天在记者会上表示，全球范围内新冠疫苗不公平分配将造成严重影响。虽然全球疫苗接种量目前已超过感染人数，但超过3/4的疫苗接种发生在占全球生产总值近60%的10个国家，而拥有25亿人口的近130个国家甚至仍未接种一剂新冠疫苗。

　　谭德塞认为，所有政府都有保护人民的义务，保护本国人民的最佳方法就是同其他国家共享疫苗。世界各地风险最大的人群接种疫苗所花费的时间越长，新冠病毒就越有机会发生变异和“躲避疫苗”。

　　谭德塞呼吁新冠疫苗制造商大幅扩大生产规模，并鼓励制造商共享其数据和技术，在非洲、亚洲、拉丁美洲生产疫苗，以确保全球公平获得疫苗。


　　《 人民日报 》（ 2021年02月07日 03 版）

(责编：崔元苑、许心怡)


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