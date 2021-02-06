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普通食品加保健品冒充特效减肥药 最低成本仅0.8元

2021年02月06日09:10 来源：广州日报

　　诈骗团伙售卖的产品。

　　2020年8月，女子小璐（化名）向海珠警方报警，称其遭遇了减肥诈骗。小璐向民警哭诉：“短短半个月，累计花费5万多元来减肥，但那些产品根本不像他们说的没副作用，能快速减肥，我吃了两个星期，差不多天天拉肚子、呕吐，身上没一点力气，脑子都迟钝了……”海珠警方随后找到了多位有着同样遭遇的女士。这些女士或是通过网友介绍，或是收到推销广告，开始接触上述减肥产品，并且都是在一个网名为“王X”的“减肥达人”好友推荐下越陷越深，又在营养顾问“梁先生”的网络“问诊”下，订制价格昂贵的个性化减肥套餐。

　　与此同时，民警也对事主们购买的所谓“减肥产品”进行了检测鉴定，结果这些产品大多为普通食品，没有任何减肥功效，其中一些降血压血脂的保健品也需要在专业指导下使用，否则将对健康体质造成伤害。该诈骗案受骗女性遍及全国各地近1000人，诈骗金额超过1000余万元。近日，广州海珠警方打掉这个企业化运作、非法销售“减肥产品”的电信网络诈骗团伙，抓获团伙成员55人。

　　批量生产的骗局

　　寻找目标客户：诈骗团伙与某些网络公司合作，将含有二维码、网址链接的广告投放到网络社交平台及其搭建的减肥聊天群内，目标客户以女性为主，进行推广引客。

　　用话术套路顾客：诈骗团伙负责推广的员工以“减肥达人王X”的网络身份，主动与意向客户在线接触，将客户拉入到“减肥群”内，群内均为骗子，按照“话术”剧本套路客户，推销产品。

　　欺诈话术：50%的慢性病都跟胖有关……整容级瘦身瘦下来，别提多好看了，人生就像开挂了一样……请不要计较减肥多少钱，你应该计较你身体堆积了多少脂肪……女人太节省，省下的并不是钱，而是一个廉价的人生……

　　继续行骗：诈骗团伙根据反馈，以“营养顾问”的身份打消客户对产品的质疑，继续高价推销个性化“私人订制”套餐。据悉，该团伙首次推销的产品一般多为几百元，到“私人订制”套餐时，则往往是几千元甚至上万元的产品。若骗术被发现，遇到态度特别强硬的客户，他们干脆就会将客户“拉黑”，不再联系。

　　成本0.8元的“特效减肥药”：诈骗团伙卖给事主的“减肥产品”，大多是普通代餐食品、饮料冲剂以及非法销售的保健品、中成药，多达30余种，并没有减肥功效。由于成本低廉，其非法获利能达到成本的10倍以上。这些“减肥产品”大多为一些普通的糖果和固体饮料，甚至还有奶昔以及一些降压降脂的保健品。据悉，这些成品成本最低的只有0.8元，却卖到一百多元，最贵的成本是药的包装盒。（全媒体记者李栋 通讯员郑何平、张毅涛摄影报道）

(责编：杨迪、崔元苑)


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