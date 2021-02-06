泡杯好茶，水温器皿都很关键

“一碗喉吻润，二碗破孤闷。三碗搜枯肠，惟有文字五千卷。四碗发轻汗，平生不平事，尽向毛孔散。五碗肌骨清，六碗通仙灵。七碗吃不得也，唯觉两腋习习清风生。”中国自古就有品茶文化，唐代诗人卢仝描绘的品茶意境，更是妙不可言。喝茶健康益处多，但想泡一杯好茶，需要讲究一些技巧。《生命时报》为此特邀浙江大学茶叶研究所所长、浙江省茶叶学会副理事长王岳飞为大家讲解。

用好器。器为茶之父，茶具的选用要与所泡的茶叶相适应。绿茶、黄茶、白茶一般适合用玻璃杯或盖碗来泡，泡茶时可以观察到茶叶在水中缓缓舒展、游动、变幻。乌龙茶、普洱茶、红茶则适合壶泡或盖碗泡。

煮好水。茶性必发于水。泡茶之水，通常要急火快煮，水沸即离火，不宜长时间千烧万滚，否则会影响茶叶风味。那种一直把水壶放在炉上反复烧的水并不适合沏茶。

把握茶水比。一般来说，茶水的比例随茶叶的种类及饮茶者对茶汤浓淡喜好等有所不同。绿茶、红茶、黄茶、花茶等的茶水比大多为1:50，即1克茶叶配50毫升水，泡开后茶叶大概占到杯子容量的1/4。嫩茶、高档茶、粗茶、乌龙茶、黑茶等的茶叶用量一般要多一些。例如，安吉白茶、太平猴魁等茶多酚含量低的绿茶，茶水比建议在1:33；白茶作为中国茶类中的珍品，多为芽头，味道清淡，茶水比最好在1：20至1：25；乌龙茶的茶水比例为1:15左右；黑茶的茶水比为1:50至1:30。

水温适度。绿茶、黄茶等较为鲜嫩的茶，建议用80℃（指水烧开后再冷却）左右的水，不能用100℃的沸水冲泡，否则茶芽会被闷熟，泡出的茶汤黄浊，滋味较苦，维生素也被大量破坏，即俗话说的 “熟汤失味”。泡饮各种花茶、红茶、乌龙茶和黑茶时，则要用100℃的沸水冲泡，如果水温太低，渗透性不够，茶中有效成分浸出较少，茶味也难以挥发，显得淡薄。

冲泡适时。绿茶，红茶、黄茶、茉莉花茶的冲泡时间，通常为2~3分钟，当茶汤为茶杯1/3时就要及时续水。白茶、乌龙茶等适合用盖碗泡的茶，首先需要浸润泡，用旋转手法冲水，第一泡时间约1分钟，后续第二、三、四泡再依次延长冲泡时间，约1分15秒、1分40秒、2分15秒。普洱茶等黑茶，一般用大壶闷泡法，视汤色的透明度，可进行1~3次的温润泡（注水入壶随即倒掉）。然后冲泡至茶汤清澈呈葡萄酒色时，即可分茶品饮。总之，冲泡时间一般以个人喝茶的浓淡来控制，但不建议长时间浸泡，推荐用“茶水分离”的方法冲泡茶叶。

次数合理。绿茶、红茶、白茶、黄茶通常冲泡3次即可换茶，也可依个人口味做调整。乌龙茶可冲泡4~5次，有些乌龙茶可冲泡9~10次，这跟投茶量、冲泡时间有关。普洱茶味道浓郁，冲泡次数一般由个人口味决定。▲

喝茶有五宜五忌

糖尿病患者宜多饮茶。饮茶有止渴、增强体力、降低血糖的功效。糖尿病患者宜饮绿茶，茶量可增加一些，一日内数次泡饮都行。

早起宜喝杯淡茶补水。经过一昼夜的新陈代谢，人体消耗大量的水分，血液黏稠度大。饮一杯淡茶，不仅可补充水分，还可稀释血液，降低血压。但要注意不要喝太多，否则会冲淡胃液，影响早餐食物的消化。

腹泻时宜多饮茶。腹泻易使人脱水，多饮一些茶，茶多酚可刺激胃黏膜，使其对水分的吸收比单纯喝白开水要快，茶多酚还能杀菌止痢。

出大汗后宜饮茶。这时饮茶能很快补充人体所需水分，加速排泄体内废物，减轻肌肉酸痛，逐步消除疲劳。

吃油腻、太咸的食物后宜饮茶。茶汁会和脂肪类食物形成乳浊液，有利于加快排入肠道，使胃部舒畅。吃太咸，易造成血压上升，应尽快饮茶利尿，排出盐分。

忌空腹饮浓茶。空腹饮浓茶时，胃酸会被冲淡，抑制胃液分泌，妨碍消化，甚至会引起心悸、头痛、胃部不适、眼花、心烦等“茶醉”现象，并影响对蛋白质的吸收，还会引起胃黏膜炎。

忌睡前饮茶。茶会使精神兴奋，可能影响睡眠。茶还有利尿作用，睡前饮茶容易夜间尿频，影响睡眠质量。

忌饮隔夜茶。茶水放久，维生素丢失，还易发馊变质，危害健康。

忌醉酒后饮茶。茶叶有兴奋神经中枢的作用，醉酒后喝浓茶会加重心脏负担。饮茶有利尿作用，使酒精中有毒的醛尚未分解就从肾脏排出，从而加重肾脏负担。

忌用茶水送药。茶叶中的鞣质、茶碱可与某些药物发生化学反应，因此不宜用茶水送药，尤其是金属制剂药和一些中草药。一般建议服药1~2小时后再饮茶。

受访专家：浙江大学茶叶研究所所长、浙江省茶叶学会副理事长 王岳飞

本报记者 任琳贤