投资者今年“第一诉求”出炉： 期望“关键少数”增持表信心

A股市场渐渐进入“年报季”，上市公司用业绩“说话”，投资者则借互动平台“喊话”。

《证券日报》记者统计发现，投资者今年以来对“‘关键少数’增持股票”高度关注，并频繁在深交所互动易和上证e互动两个平台上就相关话题进行询问或讨论。截至2月5日记者发稿，年内已合计发布相关留言超5000条，话题热度位居榜首。

投资者

关注“关键少数”增持

《证券日报》记者梳理发现，有一部分投资者对“关键少数”发出“灵魂拷问”，如“作为董事长，为什么不拿出身家来增持公司股票”“作为经营层‘一把手’，不增持公司股票如何表示对公司的忠诚”，此类问题占比约为48%；也有部分投资者质问上市公司，如“请问贵司董监高增持自家股票是否存在制度障碍，在股价连创新低严重破净之际，为何迟迟不见董监高增持”“请问贵司是否存在影响公司业绩的重大风险？不然大股东为何要在公司股票暴跌的情况下还不断减持”，此类问题占比约为32%；还有一部分投资者力荐上市公司董监高增持股票，如“目前情况下市值管理最重要的方式就是回购和增持，恳请贵司开展回购、董监高增持股票以稳定投资者预期”“建议贵司开展回购或董监高增持股票，提振市场信心”，此类问题占比约为14%（合计不到百分之百，还有少量其他相关提问）。

“近期市场结构分化明显，在这种情况下，投资者自然希望上市公司能够采取积极行动来稳定股价”。中航证券首席经济学家董忠云在接受《证券日报》记者采访时分析称，上市公司大股东、董监高增持股票，通常被市场视为看好公司未来发展且公司当前股价被市场低估的信号，这有助于增强投资者信心，进而起到稳定和支撑股价的作用。

南开大学金融发展研究院院长田利辉对《证券日报》记者表示，信息不对称往往是价值投资的难点所在，而对于上市公司的发展前景和实际质量，公司董监高往往具有更为全面、准确的信息。故而，“关键少数”增持股票是提升市场投资者信心的重要信号，而投资者高度关注则是我国股市投资理念日益提升的体现。

上市公司

应做好投资者关系管理

据Wind数据整理，按公告日期计算，截至2月4日，今年以来共有199家上市公司发布重要股东二级市场实施增持的公告，增持市值合计116.63亿元。其中，宁波港等30家上市公司获重要股东累计增持资金过亿元。

华财新三板研究院副院长、首席行业分析师谢彩在接受《证券日报》记者采访时认为，“关键少数”增持股票，表明其对上市公司未来发展持续看好，也能持续为公司注入资金、资产等发展资源。同时，也有利于提升公司股价。而上市公司在回购过程中，会耗费大量现金，表明公司现金流充沛。所以说，不论是“关键少数”增持股票还是上市公司开展回购，都有利于增强投资者对上市公司的信心。

不过，《证券日报》记者在深交所互动易和上证e互动两个平台上注意到，有些上市公司对于投资者的提问回答含糊其辞，有些避重就轻，有些则干脆置之不理。

谈及面对投资者今年的“第一诉求”，上市公司应如何做？董忠云建议，一方面，上市公司应重视投资者的诉求，做好投资者关系管理。董监高增持或上市公司回购都是上市公司进行市值管理的重要工具，一定程度上体现了上市公司的责任与担当，以及对投资者利益的尊重与保护。投资者虽不能强制要求董监高增持或上市公司回购来稳定股价，但对于积极主动开展上述行为的上市公司，无疑是欢迎和支持的。

“投资者和上市公司都需要充分意识到，在回报投资者方面，上市公司不断推进业绩提升才是根本”，董忠云进一步分析说，对于上市公司是否应开展回购等问题，要结合市场环境和公司经营情况进行合理决策，将资金用于股票回购未必就是最有利于公司发展和投资者利益的选择。因此，公司决策层和投资者都应该以上市公司未来长期价值的提升为主要着眼点，合理看待股价的短期波动。

在田利辉看来，上市公司面对投资者今年的“第一诉求”，应该根据规则做好信息披露。实际上，市场的公允定价有助于公司的长期发展，上市公司应该积极向投资者说明公司质量，帮助投资者研判公司前景。