关注ADHD儿童的校园生活

学生总不遵守课堂纪律、作业拖拉、文具乱丢乱放、冲动爱打架……老师们要注意了，这很可能是多动症（ADHD）的表现。

如果你的班级里有这种类型的孩子，那请务必引起重视，把孩子在学校中的表现观察并记录下来，同时及早把情况告知家长，保持与家长的良好沟通。

当然这只是第一步，想更好地帮助孩子，老师们还需要做到以下几点：

1.让孩子过剩的精力得以合理释放

比如可以让孩子帮忙跑腿拿个水杯或书本；让孩子在桌上放一张纸来记录他想说的话或随意涂鸦，跟孩子约定好除非老师叫他们，否则不能随便插话或乱动。

2.合理给孩子安排座位

ADHD儿童更容易受外界干扰，也可能沉浸在自己的想法中不专心听讲，所以我们要给孩子安排远离窗户、公告栏的座位，也可以安排在讲台边，这能让孩子更容易集中精神听讲。

3.合理地与孩子沟通

与ADHD儿童沟通有一些小窍门，首要原则就是说话要简单易懂，每句话尽量简短，且每次只给孩子提一个要求，并保证孩子有充裕的时间去执行老师要求的任务。此外，在和孩子沟通时，可以先用拍手或叫名字的方式吸引学生的注意力，确保孩子看着自己后再发出指令。

4.提升孩子的专注力

每隔8-10分钟给孩子提问，规律性地帮孩子专注于听讲。课堂上多让孩子记笔记，以激发孩子的主动注意力。此外，老师还可以想办法让上课内容更生动有趣，比如配合小实验或者其他的一些视听教具，以吸引孩子的注意力。

5.不吝啬表扬和夸赞

ADHD儿童由于平时的“坏表现”，总是难以得到表扬。其实，表扬对于他们来说，非常重要。当然，表扬也讲究方式方法，比如可以这样表扬：“你刚才安静地举手等老师叫到你"，而不是表扬学生“没有破坏课堂纪律"，表扬形式也可以多种多样，如点头、赞许、拥抱、物质奖励等。

6.眼里“揉得了沙子”

如果孩子只是有一些轻微的身体活动，没有影响到课堂纪律，老师大可放他一马，选择性地忽视。而且要记得，堵不如疏，对于这些好动的孩子，我们应该在课堂上合理地多给他们一些活动的机会，比如让他们发放试卷，到讲台前做演示等。

说完了课堂上老师能做的，我们再说说课后老师还能为这些“好动”的孩子做些什么。

首先是布置作业，对于ADHD儿童而言，课后作业应该更简单明确，如果是复杂的作业，则应将其拆分为简单的单元，分次布置给孩子完成。此外最好给孩子自主选择作业的权力，例如课外阅读可以让孩子自由地从规定的几本书中选一本感兴趣的，而不是由老师指定。

其次是增加与孩子的互动，可以跟孩子约定好一些特殊的手势，每当孩子做出不合适的行为，就用手势提醒他，让他们意识到自己做错了。

最后，老师应与家长通力合作，而不是互相推诿。比如可以共享孩子在校期间和在家期间的信息，当孩子表现良好时，老师和家长都可以给孩子对应的积分，积分可以用来兑换奖品，以这种正向激励的方式更好的帮助孩子管理自己的行为。

诚然，ADHD儿童相比普通孩子而言更难管理，但其实只要老师和家长一条心，怀着爱心真诚地帮助他们，他们也能茁壮成长。

（作者：内蒙古包头市九原区沙河二小、田玲书记德育处杨慧、北京儿童医院副主任医师于丽萍）