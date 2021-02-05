二手房买家“跳单”背后的中介费之争

近日，某知名“网红”在深圳购买了一处1500万元左右的房产，被指疑似存在“跳单”行为，引发了网友们广泛讨论。跳单，一般指买家跳开中介，利用中介提供的房源信息、交易机会，直接与业主达成交易，以达成省去大额中介费用的目的。

北京青年报记者调查发现，在房产交易中，“跳单”现象时有发生，多名房产中介人员均表示曾遭遇客户“跳单”。“跳单”为何会成为一个常见的现象？对交易双方意味着什么？

事件

深圳网红被指“跳单”后遭网暴

深圳链家的一名中介为网红“小小莎”带看了一套报价1620万的房子，但双方并没有就价格问题达成一致。中介谈完的结果是：第一，房价是1620万，业主不同意降到1500万；第二，中介费要收1%，也就是16万左右。随后“小小莎”通过别的渠道，以1568万元的成交价、9万元的中介费买下这套房。该中介质疑“小小莎”这是“跳单”，将其个人信息在网上曝光，随后中介从业人员集体刷爆该网红短视频留言栏。“小小莎”因此一夜之间掉粉100多万，甚至被迫“关号”。

深圳市房地产中介协会随后发文，对“跳单”行为零容忍。已于第一时间关注此事件进展，如该客户“跳单”行为属实，深房中协会第一时间将其列入到“深圳市房地产中介行业失信客户名单”。

“小小莎”则回应称，没有和链家签订任何书面协议，这套房源并非该中介的独家房源，肯定货比三家。她认为，链家这是一边在拒绝帮客户压价、坚持收取高额中介费；一边因客户选择同行提供的低价服务，恶意中伤客户、泄露客户隐私，她将正式提起诉讼。“小小莎”认为自己从没有做过“跳单”的事，也从不会拒绝为提供服务的人给予合理的报酬。

调查

高中介费导致客户产生“跳单”念头

刘宇（化名）日前在北京市购买了一套价值700多万元的房产，购房的中介服务费将近20万元，刘宇表示，20万元对他来说是一笔不小的数目。在买房的过程，他多次与中介协商降低服务费用，但中介强调，公司有相关的规定，降费的空间有限。

刘宇告诉北京青年报记者，中介付出的劳动其实并不多，这笔收费他始终觉得过高，其间数次产生了“跳单”的念头，也想过找一家费用更低的中介。“我给房东直接打电话，他也觉得这笔中介费高了。”最终，刘宇还是通过该中介办理了购房手续并支付了中介费。

刘宇表示，对普通家庭来说，面对过高的中介费，许多人都有“跳单”的冲动。“我看房之前没有签订任何协议，中介主动要带看，结果另一家中介也有这套房源，费用少一半，你换不换，这也不算跳单吧。”

北京青年报记者随机询问多名近期购房市民，均表示因高中介费产生过“跳单”的念头。近期在朝阳区购房的市民罗先生表示，跳单本身不值得鼓励，毕竟我们要遵守契约，诚信无论对社会还是个人都挺重要。但是，跳单作为交易行为中产生的一种经济现象，其背后不合理的高中介费问题没有得到足够的重视。

争议

中介费定价权应归哪里值得探讨

朝阳区某中介公司的一名客服经理表示，他遭遇过多次客户“跳单”，对这种行为比较无奈，中介人员普遍对这种行为厌恶，它极大损害了市场交易本身。对于市民反映的高中介费的问题，该客服经理表示，这个是明码标价的，公司和行业都有相关的指导或者规定。

而针对“跳单”背后市民反映的高中介费问题，中原地产首席分析师张大伟表示，目前中介费的定价是不是合理，过去一套房10万元按3%收，后来房价100万元也是收3%，现在一套房1000万还是按3%。按房屋的总价来收取中介费问题目前有极大的争议。中介费的定价权应该归哪里，目前的市场是不是存在垄断行为都值得探讨。中介公司应该用服务吸引购房者选择高点位，而不是用规模。

说法

律师：选择费用更低的中介

促成交易不算“跳单”

北京市尚衡律师事务所李媛媛律师表示，买家在购房的过程中，在没有签订相关协议的情况下，即使中介带看了相关的房屋，但买家仍有机会通过其他正当渠道获得同一房源信息，并有权利选择报价更低、服务更好的中介来达成交易，不构成“跳单”违约。

李媛媛表示，民法典第九百六十五条规定，委托人在接受中介人的服务后，利用中介人提供的交易机会或者媒介服务，绕开中介人直接订立合同的，应当向中介人支付报酬。这就意味着如果买家接受了中介的服务后跳单，需要照常向中介支付相应的中介费的。但这里的“直接订立合同”，指的是双方直接交易，而没有通过任何一家中介。现实中，卖房人通常都会把自己的房子委托给多家中介挂牌出售，如果买家通过另一家中介费更低，服务更好的中介来促成交易，则不构成“跳单”。

李媛媛表示，发生“跳单”后，即使“跳单”行为被法院认定，中介按《看房确认书》的标准主张购房人赔偿全额中介费，也很难被全额支持。跳单一般是发生在签约前，中介如果据此主张全额的中介服务费，是很难得到法律支持的。文/本报记者 朱开云 统筹/余美英