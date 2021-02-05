北京春节聚餐指南：2小时内、不超10人

严控人员密度、聚餐2小时内…… 2月4日，北京商报记者了解到，北京市商务局制定了《餐饮经营场所聚餐指南》（以下简称《指南》），主要覆盖了八大方面，包括用餐人数和时长、防疫措施、经营服务管理等。《指南》提倡家庭聚会聚餐时间不超过2小时且人数控制在10人以内，餐饮经营单位按照《常态化疫情防控下餐饮行业经营服务指引》，做好常态化环境监测和预防性消毒工作。如今，各大餐饮企业已经准备就绪，在保障各项运力的同时，也已经制定各类预案以及强化防疫的工作。

《指南》内容显示，倡议减少不必要聚餐活动，“能不聚则不聚，能少聚则少聚”。餐饮经营场所严格落实防疫措施，严格落实戴口罩、测温和验码登记等要求，并安排专人值守。做好常态化环境监测和预防性消毒工作，在店内外人员易聚集区划设“1米线”，提示顾客与他人保持社交距离。

在聚餐人数和时间方面，北京提倡家庭私人聚会聚餐等控制在10人以下，聚餐时间一般控制在2小时以内。同时，提倡婚宴、生日宴、团体宴等缓办、简办或不办。根据人数合理安排场地和餐桌餐位，严格控制人员流量、密度，非同行顾客不安排在同一包间。

对于经营服务管理，倡议餐饮经营者加强服务培训，严格落实冷链食品疫情防控措施。员工上岗期间规范佩戴口罩，工服干净整洁，不带病上岗。加工制作食品前应按照“七步洗手法”洗净手部，并进行手部消毒。接触直接入口食品时、分餐及售卖过程中均应使用经消毒的专用工具并佩戴手套和口罩，保持手套清洁、无破损，口罩、手套要定时更换。

此外，《指南》还表示，聚餐者做好个人防护，就餐者离开座位或包间时要佩戴口罩，与他人保持1米以上社交距离，提倡敬酒时不碰杯。而餐饮经营者严格经营服务管理，严格落实“四方责任”。据了解，该《指南》主要适用于北京市餐饮经营场所，以及在其中组织和参加聚餐活动的消费者。

如今，在倡导就地过年的背景下，餐饮企业、外送平台等均已经在针对春节时期的线下堂食、外送服务等设计出预案，做好各项运力保障。在人力问题上，不少企业已经提早行动，进行招工。在渠道上，有的餐饮企业线上线下齐发力，增加商家直送、上门服务等，部分餐饮企业从新零售端入手，发力半成品等。

与此同时，在餐厅防疫机制方面，餐饮企业也正针对春节假期制定各类预案以及强化防疫的工作。北京商报记者从渝信川菜了解到，春节期间将重点对各门店疫情防控措施的跟进、食品出品安全的控制等方面的工作给予强有力的监督和保证，为避免餐饮浪费，渝信川菜还特别推出了人数较少的“中小桌”，套餐菜单的菜品也可以随人数、口味等调整。

北京华天相关负责人告诉北京商报记者，各个门店会持续抓好通风消毒、测温验码、佩戴口罩、个人防护、“1米线”等基本防控措施的落实。餐厅会做好进口冷链食品疫情防控，所有供应商送货人员、食材需要出具核酸检测证明，确保消费者安全安心用餐。

实际上，消费者对于防疫工作完善的关注度尤为高。北京商报记者调查关于今年预订年夜饭的消费者的新需求时，从受访消费者的反馈了解到，消费者对于退订灵活和防疫工作完善这两方面尤为关注。受访消费者普遍非常关注餐厅的防疫工作，希望餐厅有完善的防护机制。

在业内人士看来，春节期间对于餐饮企业来讲都是较为火爆的时段，在当前的特殊环境下，餐饮企业也开始在形式上有了新的变化。比如，在年夜饭的形式上下功夫，这是餐饮企业开展业务的机会，同时也是进行品牌宣传的机会。然而，在此期间企业端对于疫情防控工作不能松懈，要按照国家相关部门防疫要求有序进行。（赵述评 郭缤璐）