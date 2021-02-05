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滑雪季 送你防护攻略

2021年02月05日09:17 来源：北京青年报

　　冬季滑雪正当时，新冠疫情反复，大家在做好疾病防护的同时，也要谨防滑雪可能出现的意外伤害。前不久“哈尔滨一滑雪场发生事故，初学者上高级赛道不慎飞出，抢救无效不幸身亡”的消息刷了屏。

　　滑雪运动有益身心健康，但其危险性也不可忽视。120北京急救中心的医生介绍，滑雪时受伤多为摔伤、骨折等情况。常见部位是膝关节和踝关节，也可能是腰椎骨骨折。另外，也易造成软组织损伤，如肌腱拉伤、韧带扭伤等。

　　因此，最好选择维护良好的人工滑雪场，避免岩石、树木等危险物体，滑雪前应做好热身。特别提醒，初学者应在专业人员的带领下运动，切记不要贸然挑战“高级道”。此外，摔伤后不要立即起身，应先活动下四肢，看看伤情，如疼痛剧烈，不要擅自移动以免加重伤情。此时应就近呼救求援，严重情况及时就医。

　　与此同时，在较大的滑雪场滑雪时也要警惕雪盲症。雪盲症又称雪光性眼炎，一般发生在雪后天晴、气温较低的白天，症状是畏光、流泪、奇痒、刺痛、水肿、异物感等。预防措施是戴防紫外线的太阳眼镜，平时补充维生素A、维生素B群、维生素C和维生素E等。发生雪盲症，用眼罩、干净纱布覆盖眼睛，尽可能不要用眼，一般可自行恢复，症状严重，尽快就医。（文/本报记者 李洁）

　　

(责编：许心怡、许晓华)


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