现在，很多人在生活中都追求“仪式感”。小小的仪式不仅能提高生活品质和趣味性，还可以让人在工作和生活中更积极上进，效率更高。不少成功人士相信，早上起床后到开始工作前的这段时间，所做的思考和选择，会决定当天做事的效率，就如俗话说的“一日之计在于晨”。经常感到起床后没精打采，一天都提不起劲的人，可以试试以下几个“仪式”。

1.闹钟拒绝“贪睡模式”。大多数上班族早上都不能自然醒，需要订闹钟。但闹钟一响，马上就能起床的人并不多，必须使用“贪睡模式”，即响一次后按掉，过几分钟再响，在床上赖到快迟到才起。这种起床模式往往让人感觉很糟糕，从早上就感觉被“赶着走”，一天过得也不痛快。所以，起床“仪式”应先从拒绝贪睡模式开始。

2.整理床铺，保持条理。很多人早上不叠被子，晚上睡觉直接进被窝。叠好被子、清理床铺，看似是件小事，但能将计划感和纪律感带入生活，开启高效的一天。美国作家、社会工作者海蒂·西斯塔说：“整理好床铺后，我的世界变得很有条理，这让我100%专注在工作上。”

3.听音乐而不是新闻。很多人有起床后听新闻的习惯，这会让人心理压力增大，容易胡思乱想，影响心情。最好选择优美的音乐开启新的一天，不论是古典乐、爵士乐、民族乐、摇滚乐还是流行乐，都能带给人们生活的热情。

4.外出走走，亲近自然。起床后，留出10~15分钟在外面散散步或晨练，再开启一天工作或其他事情。澳大利亚有研究证明，晨练会让人一整天都受益。除了提高认知能力，研究小组还发现，有规律的短时间散步可以对一个人的短期记忆产生积极影响，有助于提高一整天的效率。

（广东技术师范大学心理健康教育与咨询中心副主任 任增辉）