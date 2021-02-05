盼望疫情消散 喝早茶看舞狮

阳光下，窗外的雪悠闲地飘着，松枝下晶莹的冰凌闪闪发光。窗台前，我和猫咪静静地欣赏着多伦多冬天再常见不过的雪景，思绪飘回到猫咪刚出生的那年春节。

记得当时是中国农历正月初一的早上，多伦多被一场暴风雪包裹着，但却没有影响大家出门聚会庆祝中国传统节日春节的喜悦心情。那天正好又是周末，我们一家人起得特别早，我和弟弟特意给爷爷、奶奶、姥姥、姥爷视频拜年。在和国内的亲戚朋友寒暄一番后，便驱车前往中餐馆吃早茶、庆新年。餐馆门口等候的队伍排得很长，好不热闹。幸亏妈妈提前预订好了位置，爸爸特意点了发菜，寓意“发财”，希望博个好彩头。正当我们开始享受美味佳肴时，突然锣鼓喧天，原来是一支舞狮子队来了。突然间，一只金色的狮子跳到我面前，并从嘴里吐出“新春大吉”的条幅，我激动地把一个事先准备好的小红包塞到大狮子的嘴里。真的是热闹极了，整个餐馆也沉醉于新春的欢乐氛围中。

喵呜，随着猫咪跳起并叫了一声，把我的思绪从两年前拉了回来。

自从疫情暴发至今，我们全家已经1年多没到餐馆就餐了，也很久没出门和朋友玩了，更没和亲戚朋友聚会过，就连我最喜欢的滑雪活动也取消了。中国的传统节日春节即将到来，我思念大洋彼岸的亲人，希望疫情早日过去，能和亲友聚餐，能在春节时喝早茶、看舞狮。

（寄自加拿大）