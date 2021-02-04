医联体的“首钢模式”：以一体化改革为抓手 提升群众就医获得感

为进一步推动构建分级诊疗制度，推进医疗联合体建设，促进构建优质高效的医疗卫生服务体系，在医联体建设过程中，北京大学首钢医院提出“三三三一”工程管理目标，以一两个社区为试点，以点带面，复制推广至其他社区以及医联体单位。

近年来，首钢医院门诊量逐年下降，基层服务能力逐步提升，进一步推动构建分级诊疗制度，实现医疗资源利用效率提高，进一步满足了人民群众对健康的个性化需求，2019年北京大学首钢医院再次成为国家紧密型医联体试点单位。国家卫生健康委医政医管局医疗资源处副处长王莉莉、北京市卫生健康委医政医管处副处长张斌、国家卫生健康委卫生发展研究中心副研究员赵锐等相关部门领导与人民网·人民健康“‘医’路同行‘联’动未来”专家调研团走进北京大学首钢医院，感受医联体协调发展的“首钢模式”。

“导师制”助力优质资源下沉 开通绿色转诊通道

为进一步助力优质医疗资源下沉，首钢医院进行补贴，安排心血管内科、呼吸科等专业专家到社区进行半天惠民门诊，并帮扶社区共建专科特色门诊，组建骨科、泌尿等领域的专家团队落户中心，有效利用医疗资源，提供良好的诊疗环境，使签约居民在家门口就能享受到大医院的优质资源。

为了进一步提高医联体内医疗服务能力，2019年北京大学首钢医院成立全科医学教研室，负责安排和管理各级各类教学工作，加强医联体内公共卫生人才培养。与此同时，首钢医院派出专业骨干，以导师制的方式带教社区全科医生，专科医师与全科医师结对子，对慢阻肺、糖尿病足等慢性病进行早筛、康复、随访管理打造闭环管理新模式。建立健全信息系统，开通远程会诊、建设远程心电会诊平台和远程医学影像会诊平台，实现双向转诊一体化管理。签约居民经家庭医生转诊，随时可加挂专家号，为辖区内心电、影像异常的患者开通安全绿色转诊通道，保证影像水平同质化的同时，也让患者少跑路、少付费。

织密防护网 紧密型医联体助力战疫

新冠肺炎疫情来势汹汹，防疫物资、医疗资源短缺是战疫初期面临的最大挑战。疫情期间，北京大学首钢医院发挥紧密型医联体优势，派遣医务人员到各个社区进行支援，人、财、物三个方面给予4家紧密型医联体单位支持，并对社区进行院感防控培训，培训后的社区工作人员下沉到每个街道，与居委会一线防护人员进行对接，形成医院-社区卫生服务中心-居委会联动织密防护网。

疫情防控常态化状态下，就医秩序逐渐恢复，社区医院对患者病情识别判断后，再向上级医院精准转诊。通过基层就诊时对疑似、高危人群的初筛，以及家庭医生对于签约居民的实时健康追踪，社区卫生中心充分发挥哨点作用，减轻了核心医院的防疫压力。

创新医养管理模式 推广安宁疗护体系

为进一步强化慢病管理，提高医疗资源效率，更好地为患者进行院外护理需求，首钢医院开展了互联网+护理的创新护理方式。通过筛选符合资质的300余名护士，进行上门服务的培训与考核，以“线上申请、线下服务”的模式提供肌肉注射、换药、更换胃管和尿管、造口护理等适宜居家护理的项目，为出院病人或罹患疾病且行动不便的特殊人群提供居家护理服务，打造社区居家医养结合服务模式。

与此同时，北京大学首钢医院于2017年3月建立了全国首个三级医院安宁疗护病房。利用三级综合医院场地、设施等资源优势，搭建三级安宁疗护平台，进一步满足老年患者居家照护的需求。近年来，逐步形成了肿瘤晚期病人安宁疗护工作体系中三级医院端的建设，并形成了可复制、可推广至其他疾病的安宁疗护体系。