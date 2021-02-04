核酸检测、新冠疫苗、就诊指南……“人民好医生”客户端推出防疫便民服务

当前我国疫情总体得到有效控制，但防控任务依然艰巨繁重，各地仍然把疫情防控作为头等大事。随着春节的临近，人员流动也会增加，为助力疫情防控，人民日报旗下新媒体“人民好医生”客户端推出核酸检测攻略、新冠肺炎疫苗预约指南、公立医院就诊指南等多项便民服务。

核酸检测攻略

核酸检测已经成为眼下最重要的防疫手段，核酸检测报告也已经成为大众健康出行的一张“通行证”。如何快速预约核酸检测？哪些核酸检测机构是正规的？自己所在的城市对核酸检测结果有哪些要求？如何能够少跑弯路，简单高效地完成一次核酸检测呢？做核酸检测需要注意哪些事项？为帮助大家解答以上这些问题，“人民好医生”客户端联合本地宝推出全国核酸检测攻略，帮助您快速获取自己的健康“通行证”。

新冠肺炎疫苗预约指南

疫苗接种是控制传染病流行的最有力武器，我国正在全面有序地推进高传播人群、高危人群和普通人群的新冠肺炎疫苗接种工作，并实施全民免费接种。为帮助大家更好认识新冠肺炎疫苗，更科学预防新冠肺炎，“人民好医生”客户端推出新冠肺炎疫苗服务，方便大众及时查询新冠肺炎疫苗的预约情况，普及疫苗接种科普知识，帮助符合条件的人群实现“应接尽接”。

公立医院就诊指南

在新冠肺炎疫情还没有解除的情况下，我们需要减少聚集、减少外出、减少流动，原则上尽可能少去或不去医院，就医看病需要做好个人的防护。因此，公立医院针对疫情期间就诊制定了相关的防控方案，并对就医发布相应的要求。为了方便必须就医的人群，“人民好医生”客户端推出公立医院就诊指南，帮助大众实时了解公立医院的防控要求，做好预约和准备，减少就诊时间和就诊次数。针对春节假日，发布公立医院春节门诊安排，对节假日有就诊需求的人群提供服务。